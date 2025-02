Elon Musk ‘belicón’: Cárteles mexicanos ya podrán ser atacados con drones, dice

Elon Musk, dueño de Tesla y asesor principal de Donald Trump, aseguró este miércoles que los cárteles mexicanos ya podrían ser un objetivo de los drones luego de que el Gobierno de Estados Unidos hiciera oficial el registro de seis organizaciones criminales como terroristas.

“Esto significa que ya son elegibles para ataques de drones”, apuntó Musk en un tuit, citando el documento del Departamento de Estado estadounidense donde se especifica cuáles son los cárteles mexicanos designados como terroristas.

Musk no ofreció ninguna explicación extra sobre el uso de drones para disparar en territorio mexicano contra grupos criminales.

Este miércoles, la administración de Trump publicó un documento con el cual a partir del 20 de febrero será oficial la designación de cárteles como organizaciones terroristas.

En la lista negra de EU ahora están listados el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

En dicha lista de organizaciones designadas como terroristas en Estados Unidos se encuentra el Estado Islámico (ISIS), al igual que el grupo de resistencia islámica Hamás y Hezbolá.

El comentario de Musk sobre el uso de drones para atacar a los cárteles mexicanos surge en medio de la polémica de que algunos drones de la CIA han estado ‘espiando’ a grupos criminales en territorio mexicano, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que forma parte de la cooperación entre ambas naciones.

Apenas este 19 de febrero, luego de que se publicara el documento que designa a cárteles como terroristas en EU, Sheinbaum advirtió que habrá cooperación pero no se permitirá un daño a la soberanía y descartó que se vaya a permitir que haya acciones de seguridad estadounidense en el territorio mexicano.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. ¡Por supuesto que no! Que no haya confusión: Nosotros lo que defendemos es la soberanía, ellos le puede llamar como quieran, (pero) si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos”, abundó al ser cuestionada al respecto.

Los vuelos de los drones de la CIA buscan ubicar laboratorios de fentanilo en el país, según lo que informó el periódico The New York Times. El medio CNN señaló que los drones utilizados son del modelo MQ-9 y no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

¿Qué hace Elon Musk en el gobierno de Trump y cuál es su cargo?

Elon Musk, quien es dueño de empresas como X, Tesla y SpaceX, ha tenido un papel relevante en el actual gobierno de Donald Trump, haciendo apariciones en eventos e impulsando la ideología trumpista en su cuenta oficial de X.

Apenas el 18 de febrero, la Casa Blanca explicó que Elon Musk no es funcionario ni titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), sino solo un asesor cercano al presidente.

La Casa Blanca apuntó que Musk “no tiene mayor autoridad que otros asesores superiores”.

La descripción de Fisher del papel de Musk llegó en una declaración jurada presentada por el gobierno en un caso presentado la semana pasada por el estado de Nuevo México y otros 13 fiscales generales demócratas, alegando que Musk ha excedido su autoridad porque no es un funcionario del gobierno confirmado por el Senado.