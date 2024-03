Zelenski se niega a reconocer triunfo de Putin: ‘El dictador es adicto al poder’

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó este domingo la “imitación” de elecciones celebradas del viernes al domingo en Rusia y en las que el “dictador” Vladimir Putin resultó ganador para estar seis años más en el poder.

“No hay legitimidad en esta imitación de elecciones y no puede haberla. Este personaje debe terminar en un banco de La Haya. Eso es lo que debemos garantizar. Todos los que valoren la vida y la integridad en el mundo”, afirmó Zelenski en su habitual discurso vespertino.

“El dictador ruso sencillamente se ha vuelto un adicto del poder y está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre. No hay mal que no cometería para ampliar su poder personal y no hay nadie en el mundo entero que esté a salvo.

“Tiene que haber una retribución justa para todo lo que han hecho los asesinos rusos en esta guerra y por que Putin mantenga el poder durante toda su vida. Solo tiene miedo de una cosa: la justicia”, sentenció el presidente de Ucrania.

Zelenski ha agradecido como es habitual la labor de las fuerzas militares ucranianas y ha destacado la ayuda militar de países como Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, República Checa, Grecia o Canadá.

El dirigente ucraniano mencionó en particular al presidente francés, Emmanuel Macron, por su “liderazgo” y por “la perspectiva estratégica por una seguridad real y duradera en Europa que solo es posible si Putin es derrotado en esta guerra”.

Macron ha defendido en los últimos días la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para combatir a las fuerzas rusas en pro del bien mayor que sería derrotar a Rusia, un planteamiento que choca frontalmente con el de otros socios como Alemania.

La Comisión Electoral Central (CEC) rusa dijo hoy que, al término de tres días de votación y según resultados aún provisionales, Putin fue reelegido como presidente de Rusia con más del 87 por ciento de los votos.