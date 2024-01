Explota hotel en Forth Worth, Texas, tras acumulación de gas: Reportan múltiples heridos

Autoridades reportaron una explosión en el Sandman Signature Hotel, ubicado en Fort Worth, Texas, la tarde de este lunes 8 de enero en un hecho del cuál apenas de contabilizan heridos y posibles víctimas.

La explosión habría sido a causa de una fuga de gas, lo que provocó un potente estruendo y que se registraran en videos los daños a la estructura del hotel de 20 pisos de altura y que se ubica en la calle 800 de Houston Street, en la zona metropolitana de Dallas.

“Hace varios minutos, se produjo una fuga de gas y explosión en el Downtown en W 7th Street y Houston; varias calles cerradas. Por favor eviten esta área. Primeros auxilios en la escena”, dijo Carlos Flores, consejal de la localidad.

Por el momento no se puede calcular la cifra de heridos; sin embargo, se tienen notificadas a personas hospitalizadas tras la explosión del hotel en Texas que tuvo lugar cerca de las 16:00 horas.

El departamento de policía de Fort Worth pidió a los seres queridos de las personas que resultaron heridas tras la explosión que se reunieran en el estacionamiento ubicado en la quinta avenida y Throckmorton St, además de que el departamento de bomberos se encuentra trabajando en la zona.

Imágenes aéreas en Fort Worth, Texas, mostraron escombros del hotel esparcidos por las calles del centro mientras las autoridades decían que estaban respondiendo a un “incidente importante” e instaban a la gente a evitar el área. El hotel Sandman Signature se encuentra en una zona concurrida del centro de la ciudad, aproximadamente a una cuadra del centro de convenciones de Fort Worth.

El servicio médico de emergencia de la ciudad envió nueve ambulancias al lugar y encontró “múltiples” personas heridas, aunque un portavoz no pudo decir de inmediato cuántas. Desiree Partain, de MedStar, dijo en un principio que hasta el momento no se han reportado muertes, pero enfatizó que todavía estaban evaluando la situación.

Con información de The Associated Press y The Dallas Morning News.