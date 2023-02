Así es el ‘globo espía’ chino que derribó EU: De tomar fotos a interceptar comunicaciones

Este sábado 4 de febrero, Estados Unidos derribó el globo espía de China que sobrevolaba a 60 mil pies sobre su territorio.

¿Cuál fue la razón? De acuerdo con autoridades de EU, el dispositivo chino transitó este día por sitios militares sensibles en América del Norte, lo cual provocó una reacción negativa por parte del Gobierno estadounidense: abatir el el globo frente a la costa de Carolina del Norte.

Tras el derribo, Estados Unidos informó que llevaría a cabo una operación en el océano Atlántico para recuperar los restos del globo, que tenía el tamaño de tres autobuses escolares.

Inicialmente, el presidente Joe Biden se negaba a derribarlo, siguiendo el consejo de expertos en defensa, quienes estaban preocupados por las lesiones que sus restos podrían causar a la gente en tierra. Sin embargo, al notar que el dispositivo entró a ‘territorio sensible’, decidió combatirlo.

¿Qué características tienen los ‘globos espías’?

Los fabricantes de los globos espía estadounidenses explican que sus dispositivos tienen la capacidad no solo de capturar imágenes, sino también de interceptar comunicaciones, así como extender el servicio celular y el alcance de los drones y otros activos militares. Los expertos aseguran que los chinos tienen capacidades similares.

“Podría funcionar de varias maneras”, dijo Greg Falco, experto aeroespacial de la Universidad Johns Hopkins. “Es posible que hayan desarrollado un receptor de amplio espectro para interceptar una variedad de bandas y estaban tratando de capturar los lóbulos laterales de algunas comunicaciones que salían de un objetivo”.

Incluso, este dispositivo visto esta semana sobre Montana no fue la primera vez que Estados Unidos detectó globos chinos sobre su territorio, ya que incursiones anteriores ocurrieron durante la administración de Donald Trump.

Un alto funcionario de seguridad nacional de la administración del expresidente Trump dijo que ninguno de los globos espía chinos estaba cerca de sitios sensibles o tenía cargas útiles tan grandes como las que parece llevar este.

No obstante, otros altos funcionarios de seguridad nacional de Trump dijeron que no estaban personalmente al tanto de la inteligencia en ningún globo de vigilancia chino sobre los Estados Unidos durante los cuatro años de Trump en el cargo y no creen que Trump haya sido informado.

¿Qué sabemos del ‘globo espía’ chino en América Latina?

Estados Unidos detectó este viernes 3 de febrero otro “globo espía” de China y aseguró que estaba sobrevolando Latinoamérica.

“Estamos viendo información de un globo que está sobrevolando Latinoamérica. Evaluamos ahora que se trata de otro globo de vigilancia chino”, dijo en una declaración enviada a la prensa el portavoz del Pentágono, general de brigada Patrick Ryder.

El diario La Nación de Costa Rica justo había publicado un artículo sobre un objeto volador blanco, que parecía un globo aerostático, y que había sido avistado sobre el país latinoamericano.

Además, un alto funcionario del Pentágono dijo que el globo avistado sobre Latinoamérica no parece estar dirigiéndose a Estados Unidos.

Por esta razón, el Pentágono dijo que estaba monitoreando los movimientos de un “globo espía” chino que sobrevolaba el estado de Montana (noreste de Estados Unidos), donde se encuentra uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.

Con información de EFE, Bloomberg y AP.