Sam Bankman-Fried se declarará inocente por fraude de FTX

El plan del deshonrado magnate de la criptografía Sam Bankman-Fried de declararse inocente de cargos criminales sentará las bases para uno de los juicios de fraude de cuello blanco de más alto perfil en los últimos años.

Si bien la declaración de culpabilidad, que probablemente se presentará este martes, no fue inesperada, le da más tiempo al jugador de 30 años, dicen expertos legales. Bankman-Fried tendrá una mejor idea de la evidencia que los fiscales tienen en su contra y planeará su próximo movimiento: negociar o pelear. La declaración pone el caso en camino de un largo juicio, que podría durar varias semanas y no comenzar durante al menos un año.

“Todas las maquinaciones para llegar a juicio comenzarán a rodar después de la lectura de cargos”, dijo Andrew Jennings, profesor de derecho y ex abogado defensor de cuello blanco. “Pero eso no significa que el gobierno y Bankman-Fried no puedan negociar una declaración de culpabilidad”.

Se espera que Bankman-Fried viaje desde la casa de sus padres en California a Nueva York para comparecer en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos a las 14:00 horas de este martes. Planea declararse inocente de ocho cargos, incluido el fraude electrónico y las violaciones de financiamiento de campaña, informó Bloomberg anteriormente.

Jennings, ahora profesor en la Facultad de Derecho de Brooklyn, dijo que Bankman-Fried probablemente estaría considerando si podía y debía negociar un acuerdo de culpabilidad. En ese caso, los fiscales pueden estar dispuestos a ceder en qué recomendaciones de sentencia, el tiempo que creen que Bankman-Fried debería pasar en prisión, se someten a un juez o retiren uno o más cargos.

“Incluso si tiene un caso probatorio sólido que va a juicio, conlleva algunos riesgos”, dijo Jennings. “Si el caso va a tomar semanas, se necesita un compromiso muy serio de recursos del gobierno. Así que el gobierno, en general, siempre está abierto a llegar a algún acuerdo si evita el costo del juicio”.

Declararse inocente también abre canales de descubrimiento. Bankman-Fried y su equipo legal, dirigido por el abogado defensor Mark S. Cohen, obtendrán una mejor visión de qué evidencia tienen los fiscales, incluido cualquier material exculpatorio.

El fiscal federal Damian Williams reveló previamente que el gobierno había hablado con docenas de empleados de FTX y tenía decenas de miles de páginas de material, incluidos correos electrónicos, estados financieros y mensajes de Signal.

Los testigos estrella del gobierno son algunos de los asociados más cercanos de Bankman-Fried: la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el director de tecnología de FTX, Gary Wang. Se han declarado culpables de cargos de fraude en acuerdos de cooperación firmados con el gobierno mientras Bankman-Fried todavía estaba en las Bahamas.

Si bien negociar una declaración de culpabilidad es una cosa, el valor general de Bankman-Fried como cooperador se ve algo disminuido por el hecho de que está en la cima de la jerarquía de FTX.

“Incluso si Bankman-Fried quisiera cooperar”, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York “solo aceptaría hacerlo si aportara un valor sustancial”, dijo el abogado defensor Tim Howard, ex fiscal de SDNY. “A SDNY no le gusta cooperar, y Bankman-Fried probablemente esté en la cima de su pirámide, por lo que es poco probable”.

Solo una fracción de los casos penales en los Estados Unidos terminan yendo a juicio. El fundador de FTX fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que los fiscales estadounidenses presentaran una acusación señalándolo de encabezar un fraude de un año a través del intercambio de criptomonedas.

Bankman-Fried recaudó fraudulentamente 1.8 mil millones de dólares de inversionistas bajo el disfraz de que FTX tiene controles apropiados y medidas de gestión de riesgos, alegan las autoridades. El colapso catastrófico de FTX en noviembre, y la posterior declaración de bancarrota, destrozaron la confianza en la industria de las criptomonedas.

También está acusado de malversar los fondos de los clientes en FTX para cubrir gastos personales, compras de bienes raíces y operaciones en Alameda Research, el fondo de cobertura que estableció en 2017. En entrevistas con los medios antes de su arresto, Sam Bankman-Fried admitió ser un mal gerente con fallas en la supervisión, pero negó haber cometido fraude a sabiendas.

Fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado y liberado de la custodia con un paquete de fianza de 250 millones de dólares. También se enfrenta a una acción civil de la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Es probable que esos casos se detengan mientras se desarrolla el caso penal.

El caso es USA v. Bankman-Fried, 22-cr-00673, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).