¡El futuro es hoy! NASA y Google acercan Universo en 3D a usuarios de internet

La NASA y Google lanzarán el proyecto “Explore the Solar System”, que permitirá ver imágenes 3D del espacio y entender mejor sus objetos celestes.

El espacio exterior ha sido objeto de estudio, motivo y fascinación de astrónomos, astro-físicos y demás científicos que estudian por medio de avanzados telescopios, planetas, constelaciones, galaxias y demás misterios del universo; sin embargo, para los ciudadanos ‘de a pie’ es más complicado acceder a imágenes y fotografías como las que nos ha dado el telescopio James Webb.

Por ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) y el gigante tecnológico Google pretenden acercar el espacio a los internautas, al permitir acceder a través del popular buscador a más de setenta objetos -planetas, satélites o instalaciones tecnológicas- en tres dimensiones.

Por medio del proyecto “Explore the Solar System”, la agencia espacial estadounidense y Google Arts and Culture pondrán al alcance de un click imágenes en 3D de muchos de los rincones que no te imaginabas del Universo explorado por la humanidad y los medios tecnológicos a su alcance. ¿Te aventarías a ver y tratar de comprender mejor algunos de los secretos del universo?.

Algunas de las posibilidades que la NASA y Google darán a los internautas para descubrir desde sus dispositivos son historias relacionadas con:

· Las lluvias de diamantes de Neptuno.

· Los gigantes gaseosos.

· Los planetas enanos.

· Las lunas de Saturno.

· La superficie rocosa de Marte.

· Además de las mejores imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb.

¿Creíste que eso era todo? Pues, afortunadamente, te equivocas ya que Google permitirá conocer:

· Detalles que hacen de la Estación Espacial Internacional uno de los complejos tecnológicos más extraordinarios.

· Las últimas revelaciones del explorador Mars Perseverance.

El proyecto “Explore the Solar System”, permitirá, además de entender mejor esos objetos celestes, conocer muchos de los instrumentos científicos que utiliza la Nasa para estudiarlos.

En una nota de prensa la empresa del buscador web más consultado del mundo ha expresado su satisfacción por esta colaboración con la agencia espacial estadounidense para acercar el espacio a los internautas y ayudar a los estudiantes a entender el funcionamiento del sistema solar.