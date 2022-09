Así es como Bill Gates se mantiene optimista en la lucha contra la pobreza extrema en África

Si todo parecía ser peor que en 2020, cuando estábamos en casa evitando contagiarnos de COVID, el 2022 se tornó más oscuro con el alza en precios e inflación que parece no parar y esto parece hacer más eco en quienes viven en pobreza extrema.

Sin embargo, Bill Gates mantiene un panorama optimista y es que por años ha invertido millones de dólares en combatir la pobreza en el mundo.

“Si seguimos financiando la ayuda al desarrollo adecuadamente, volveremos a donde estábamos antes de la pandemia dentro de un par de años y construiremos a partir de ahí. Pero en el mejor de los casos se puede decir que fue un contratiempo de tres o cuatro años. En algunas zonas, incluso peor’', dijo Gates en una entrevista exclusiva a The Guardian antes de la publicación anual del Informe Goalkeepers, fundación que preside.

Pero mantener el flujo de fondos es clave, y Gates teme que la generosidad hacia las necesidades de África pueda verse afectada por los “costos y la distracción” de la guerra de Ucrania. Otra distracción durante la pandemia de COVID fue que Gates, de 66 años, se convirtió en el objetivo de los teóricos de la conspiración.

“Hubo algunos casos en los que me encontré con personas en público que me gritaban que les estaba poniendo chips a las personas y eso es un poco extraño de ver: Wow, esas personas realmente existen, no son solo algunos robots enviando mensajes locos’', confesó el norteamericano.

En julio, el multimillonario de Microsoft y su exesposa Melinda French Gates anunciaron que estaban poniendo otros 20 mil millones de dólares en la fundación benéfica que continúan, después del divorcio, copresidiendo.

La fundación ha cambiado el énfasis hacia la agricultura en los últimos años, algo que ha atraído críticas y controversias. Algunas voces africanas han expresado su preocupación por no tener un espacio en la mesa para las discusiones, mientras que los pequeños agricultores temen que sus preocupaciones ambientales se pasen por alto en el impulso hacia la gran agricultura y las intervenciones corporativas dirigidas por la ciencia.

Gates tiene lo que se ha descrito como una actitud “evangélica” hacia la tecnología de edición de genes. “África necesita alimentar a sus poblaciones rurales, necesita alimentar a sus poblaciones urbanas, y cuando hay escasez de alimentos, no es solo la desnutrición y el hambre potencial lo que es malo, también hay una inestabilidad increíble y eso alimenta la incapacidad de construir infraestructura o administrar su sistema educativo.

“Así que para África, particularmente en el área que llamamos el Sahel, es una situación terrible y la única compensación es que podríamos, si tenemos la intención de hacerlo, hacer que África sea autosuficiente en 15 años”, dijo a The Guardian.

A medida que la gran cantidad de problemas que enfrenta el mundo se amplían cada vez más, se vuelve más difícil decidir dónde se pueden gastar mejor los presupuestos.

“En general, es una situación muy desafiante. Se trata literalmente de millones de vidas y de la estabilidad misma de estos gobiernos africanos que, cuando las cosas van bien, pueden sacar a su país de la pobreza y volverse autosuficiente. En general, la ayuda ha sido muy, muy eficaz.

“Frente a todos estos desarrollos sombríos”, dijo, “la necesidad de invertir, de obtener mejores herramientas, de retomar el rumbo, es muy importante. Alcanzaremos las metas. Es solo una cuestión de cuándo”, finalizó Gates.