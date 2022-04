¿Por qué los multaron? Así fue el caso de los jóvenes que ‘armaron la fiesta’ en un avión a Cancún

Autoridades de Canadá confirmaron este jueves las multas de 59 mil 500 dólares canadienses a 37 pasajeros que salieron en un video tomando y ‘armando la fiesta’ en un vuelo con dirección a Cancún. Las sanciones se dieron a conocer cuatro meses después de que se publicaron los videos y causaran revuelo en redes sociales. ¿Pero qué pasó en el momento de la fiesta en pleno vuelo?

El 30 de diciembre de 2021 un grupo de jóvenes salió en un vuelo de Canadá a Cancún, cuando los casos de COVID-19 repuntaron debido a la propagación de la variante ómicron, detectada un mes antes.

En el video que circuló en redes, se vio a los jóvenes canadienses cantar y bailar en los pasillos de un avión en pleno vuelo, no portaban cubrebocas, e incluso se pudo observar una botella de vodka circular entre los pasajeros.

Aparentemente, entre los jóvenes también habían miembros de reality shows de Canadá.

Influencers canadienses pagan las consecuencias de no respetar medidas sanitarias vs el #COVID19 en vuelo a #Cancún. ¡Aerolínea de su país les cancela su vuelo de regreso! @HechosQroo @AztecaQRoo @Canada pic.twitter.com/koVyF3g0gh — Bon Miller (@Bonn_Miller) January 6, 2022

Por el contexto de la pandemia, así como por el hecho de mostrar comportamiento “perturbador” según la aerolínea Air Transat, el tema causó indignación en Canadá.

Incluso el primer ministro del país, Justin Trudeau, acusó a los turistas de “idiotas”, al señalar su irresponsabilidad en medio de la pandemia contra COVID-19, que registraba una de sus olas con más contagios en el mundo.

“Es una bofetada ver cómo la gente se pone en peligro a sí misma, a sus conciudadanos y a los trabajadores de las aerolíneas por ser completamente irresponsables”, dijo Trudeau.

Las aerolíneas no querían llevarlos de regreso a Canadá

A inicios de enero, The Associated Press (AP) reportó que al menos tres aerolíneas no querían llevar de vuelta a los pasajeros que se grabaron en el avión rumbo a México.

Sunwing Airlines canceló el vuelo chárter de regreso desde Cancún que estaba programado, y Air Transat y Air Canada también dijeron que se negarían a transportar a los pasajeros.

La autoridad en materia de transportes de Canadá informó que “ha emitido un total de 42 sanciones a 37 de los 154 pasajeros, incluidas 18 sanciones por incumplimiento del estado de vacunación y 24 sanciones por no respetar las instrucciones para usar una máscara. El valor total de estas sanciones, que podrían llegar a un máximo de 5 mil dólares canadienses cada una, es de 59 mil 500 dólares del país gobernado por Trudeau.