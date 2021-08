Maduro libera a aliado de Guaidó tras cumbre con oposición en CDMX

El presidente Nicolás Maduro liberó a Freddy Guevara, un líder de la oposición que llevaba más de un mes encarcelado, para que pueda actuar como negociador en las conversaciones políticas que comenzarán el próximo mes.

Guevara, uno de los principales aliados de Juan Guaidó, fue liberado a última hora del domingo de la sede en Caracas de la unidad de inteligencia policial conocida como Sebin.

En un video publicado en Twitter por la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, Guevara dijo que desconocía las condiciones de su liberación.

Se espera que represente a Guaidó cuando los delegados del Gobierno y la oposición se reúnan en Ciudad de México en las próximas semanas, según cinco personas con conocimiento directo de la decisión de liberarlo.

“Hay que buscar una solución a esta crisis y yo estoy absolutamente dispuesto”, aseguró Guevara tras su liberación. “Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para ayudar a Venezuela”.

En México, Guevara podría reemplazar a Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en Estados Unidos. Los negociadores de Maduro habían objetado la presencia de Vecchio cuando ambas partes se reunieron el viernes para firmar un memorando de entendimiento para establecer las negociaciones. Exigieron que renunciara a su cargo de embajador si continuaba como negociador, condición que la oposición finalmente rechazó.

La liberación de Guevara se considera una concesión por parte de Maduro en el momento en que se inician las conversaciones. Las próximas reuniones de las extensas discusiones destinadas a poner fin a un estancamiento político de cinco años se llevarán a cabo entre el 3 y el 6 de septiembre, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que está facilitando las negociaciones.

Guevara, de 35 años, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, fue detenido en julio. El Gobierno lo acusó de colaborar con bandas criminales para organizar un enfrentamiento mortal de tres días con las fuerzas de seguridad en un barrio pobre en el oeste de Caracas. El Ministerio Público lo acusó de estar asociado con grupos “extremistas y paramilitares”.

Los abogados de Guevara, que negaron las acusaciones, criticaron este mes que ni ellos ni su familia pudieron visitarlo en prisión, y expresaron su preocupación por su salud. En videos difundidos el domingo por medios locales, Guevara habló fuera de la sede del Sebin brevemente a los periodistas.

“No he podido hablar con nadie”, dijo. “Tengo cero información política. No he podido hablar con ninguno”.