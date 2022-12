Adiós, ‘Príncipe’ Andrés: Guardado se retira de la Selección Mexicana; estos son sus planes

Andrés Guardado ha informado, confirmado y reafirmado una vez más su retiro de la Selección Mexicana y que el Mundial de Qatar 2022 fue el quinto y último para él y no está en sus planes participar en el de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

El ‘Principito’ ya comunicó su decisión que tomó desde antes del Mundial de Qatar a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales, según Fox Sports México.

El capitán tricolor reconoció hace unos días en una entrevista con su club, Real Betis, que jugar su quinto Mundial fue ”algo muy bonito” porque representa “mucho tiempo de sacrificio, de mantener un nivel y estabilidad, y una exigencia para poder seguir en tu selección en competiciones tan importantes”, pero le hubiera gustado más “conseguir algo importante” con la Selección Nacional.

Guardado espera se abran los ojos con fracaso del Tricolor

Aunque Andrés Guardado no seguirá portando la playera de México, no dejará de interesarse por el representativo y considera que con la eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022 “se puede abrir un poco los ojos” y ver qué se está haciendo mal con miras al Mundial del 2026 que se disputará en su país, en Estados Unidos y en Canadá.

“El no haber pasado de la fase de grupos te deja un sabor muy amargo. No me atrevería a decir que ha sido bueno, pero sí a lo mejor que nos sirve para abrir un poco los ojos de lo que estamos haciendo en México, de lo que estamos haciendo a nivel de futbol mexicano en general directivos, entrenadores, prensa...”, dijo el centrocampista antes de la gala de entrega de los Premios AS en España.

“Nos puede servir para ver qué nos hace falta para realmente dar ese salto, para cambiar un poco la mentalidad del futbolista mexicano y sobre todo del futbol mexicano para conseguir ese ansiado quinto partido. Yo creo que tenemos la calidad, tenemos el futbol para hacerlo. Con este fracaso se puede abrir un poco los ojos y ver qué estamos haciendo mal para mejorarlo y llegar a ese nivel”, complementó.

¿Qué sigue para Andrés Guardado en su carrera?

El centrocampista mexicano del Betis ha mostrado su disposición a seguir en el club cuando termine su contrato el próximo junio del 2023 y ha afirmado que, aunque “cada vez queda menos”, “va a ser difícil encontrar” en su vida y su carrera “cuando finalice” un lugar en donde ha podido “estar mejor” que en la institución sevillana.

Guardado ha reflexionado sobre su presente y futuro tras incorporarse a la concentración que el equipo del chileno Manuel Pellegrini está haciendo esta en Marbella (Málaga) después de haber jugad en Qatar su partido 179 con el Tricolor.

El tapatío cumple a sus 36 años de edad su sexta temporada en el Betis y, en declaraciones a los medios del club, comentó que se siente “muy orgulloso” porque “seis años después” es “el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín (Sánchez); estoy en mi hogar, en mi casa”, aseveró.

“Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada”, apuntó.

Guardado, quien esta temporada ha jugado en ocho partidos, indicó que ahora se trata “de disfrutar cada momento” porque “va a ser difícil” encontrar un equipo en el que haya estado mejor que en el Betis.

“Yo me veo bien, a lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero me siento con fuerzas, bien y contento. Sobre todo, porque al final la competición y los partidos te van indicando lo que te puede ir quedando de futbol y me veo bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo”, afirmó el jugador de Guadalajara.

Andrés Guardado comenzó su carrera en el Atlas antes de dar el salto a Europa en 2007 al Deportivo La Coruña. En tierras gallegas estuvo cinco temporadas y jugó 149 partidos antes de fichar por el Valencia, con el que disputó 70 antes de marcharse al Bayer Leverkusen (7) y al PSV, en el que lo hizo en 102 ocasiones antes de fichar por el Betis.

(Con información de EFE)