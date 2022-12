¿En cuáles equipos juegan los seleccionados de Francia y Argentina y qué plantilla es más cara?

Lionel Messi y Kylian Mbappé “son dos jugadores increíbles”, pero “el partido lo juegan 22 futbolistas” comentó el francés Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, sobre la final de la Copa Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Messi buscará ganar el último gran trofeo que le falta y que levantó Diego Maradona para Argentina por última vez en 1986. Mbappé, de 23 años, tiene como meta igualar a Pelé como el jugador más joven en conquistar dos títulos del Mundial.

¿En qué equipos juegan los futbolistas de Argentina y Francia?

Sudamérica vs. Europa: el primer Mundial en Medio Oriente tendrá una final inédita entre el vigente monarca y el campeón de Copa América. Pero en la cancha no será solamente Messi vs. Mbappé, ya que ambas selecciones cuentan con grandes jugadores en sus plantillas de los mejores clubes del mundo.

Ambas selecciones superaron una maldición de lesiones en la previa del Mundial. Karim Benzemá, Paul Pogba y N’golo Kanté del lado francés; Giovanni Lo Celso, Joaquín Correa y Nicolás González en el argentino.

No obstante, tanto Didier Deschamps como Lionel Scaloni pudieron contrarrestar esas bajas con otros jugadores casi igual de talentosos, capaces y confiables. Sin embargo, parece que Les Bleus tienen mejor plantilla con la cual podrían armar dos equipos igual de poderosos y competitivos.

ARGENTINA POSICIÓN FRANCIA Emiliano Martínez (A. Villa) | 25 mde PORTERO Hugo Lloris (Tottenham) | 7 mde Gerónimo Rulli (Villarreal) | 10 mde PORTERO Steve Mandanda (S. Rennais) | 1.5 mde Franco Armani (River Plate) | 3.2 mde PORTERO Alphonse Areola (West Ham) | 8 mde Cristian Romero (Tottenham) | 55mde DEFENSA Jules Koundé (Barcelona) | 60 mde Lisandro Martínez (Manchester United) | 50 mde DEFENSA William Saliba (Arsenal) | 50 mde Germán Pezzella (Betis) | 5 mde DEFENSA Dayot Upamecano (Bayern Munich) | 50 mde Nicolás Otamendi (Benfica) | 3 mde DEFENSA Lucas Hernández (B. Munich) | 50 mde Marcos Acuña (Sevilla) | 14 mde DEFENSA Raphael Varane (Manchester United) | 40 mde Nicolás Tagliafico (Lyon) | 9 mde DEFENSA Ibrahima Konaté (Liverpool) | 35 mde Juan Foyth (Villarreal) | 25 mde DEFENSA Axel Disasi (Mónaco) | 25 mde Nahuel Molina (A. Madrid) | 18 mde DEFENSA Theo Hernández (Milan) | 55 mde Gonzalo Montiel (Sevilla) | 12 mde DEFENSA Benjamin Pavard (B. Munich) | 35 mde Guido Rodríguez (Betis) | 28 mde MEDIO Aurélien Tchoaumeni (Real Madrid) | 80 mde Leandro Paredes (Juventus) | 15 mde MEDIO Jordan Veretout (Marsella) | 14 mde Rodrigo de Paul (Atlético Madrid) | 35 mde MEDIO Eduardo Camavinga (Real Madrid) | 50 mde Enzo Fernández (Benfica) | 35 mde MEDIO Mattéo Guendouzi (Marsella) | 25 mde Alexis Mac Allister (Brighton) | 32 mde MEDIO Youssouf Fofana (Mónaco) | 25 mde Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) | 15 mde MEDIO Adrien Rabiot (Juventus) | 18 mde Thiago Almada (Atlanta United) | 15 mde MEDIO Kingsley Coman (Bayern Munich) | 60 mde Alejandro ‘Papu’ Gómez (Sevilla) | 4 mde DELANTERO Ousmane Dembélé (Barcelona) | 60 mde Lionel Messi (PSG) | 50 mde DELANTERO Kylian Mbappé (PSG) | 160 mde Ángel Correa (Atlético Madrid) | 40 mde DELANTERO Antoine Griezman (A. Madrid) | 25 mde Ángel di María (Juventus) | 10 mde DELANTERO Marcus Thuram (Monchengladbach) | 30 mde Paulo Dybala (Roma) | 30 mde DELANTERO Randal Kolo Muani (Franckfurt) | 30 mde Lautaro Martínez (Inter Milan) | 75 mde DELANTERO *Karim Benzema (Real Madrid) | 35 mde Julián Álvarez (Manchester City) | 32 mde DELANTERO Olivier Giroud (Milan) | 4 mde

Kylian Mbappé es el jugador más caro de Francia con un valor de 160 mde y Lautaro Martínez el de Argentina con 75 mde, según Transfermarkt. La plantilla de Argentina suma un valor de 645 millones de euros, mientras que la de Francia es de casi mil millones de euros (sin contar a Benzema, que quedó registrado para el Mundial).