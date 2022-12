¿'Perro' Bermúdez se retira tras Mundial de Qatar 2022? Esto es lo que sabemos

La Selección Mexicana quedó eliminada en la fase de grupos de Qatar 2022, algo que no ocurría desde Argentina 1978, la que también significó la primera Copa del Mundo para el comentarista deportivo Enrique ‘Perro’ Bermúdez, quien se despidió del Tri en su pasada victoria contra Arabia Saudita en la que le significó su última narración.

Aunque actualmente Bermúdez sigue poniendo su voz a los partidos faltantes en el torneo más importante del futbol, que se celebra cada 4 años, será su última etapa hasta la esperada final que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre por primera vez en un país de Medio Oriente.

El retiro del ‘Perro’ Bermúdez

Fue en marzo pasado cuando el ‘Perro’, de 72 años, anunció su retiro como titular en TUDN luego de cerca de 46 años de trayectoria, en donde destacó con su característica voz y sus apodos a los futbolistas. Lo hizo durante el partido de México contra Estados Unidos.

“Será la última Copa del Mundo que relataré y quiero agradecer, antes que nada, al señor Jesucristo, a mi familia, a Leticia, Vadhir, Jordana”, inició. “Muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción. A mis compañeros, a las empresas Televisa Univisión y a ustedes, al público; sin el público no hubiera hecho absolutamente nada. A los que me han apoyado y también a mis detractores porque sus críticas han sido mis aciertos”, añadió.

La despedida del ‘Perro’ Bermúdez

Aunque no se ha manifestado al respecto, Enrique Bermúdez retuiteó algunos mensajes como el de su colega Andrés Cantor y de aficionados que le agradecieron por sus años de entrega y emoción en cada juego.

“Poder saludarte y plasmar este recuerdo en tu último Mundial. Gracias por todo lo que le has aportado a nuestra profesión”, le dijo el primero en una publicación que acompañó de una fotografía juntos.

El gusto y honor es@mío estimado Enrique, poder saludarte y plasmar este recuerdo en tu último mundial. Gracias por todo lo que le has aportado a nuestra profesión. https://t.co/XRnIIzT9ca — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) November 30, 2022

Su hijo Vadhir también aprovechó la oportunidad para expresarle su admiración ante la respuesta cariñosa de su padre. “Fue tu último juego de @miseleccionmx en un mundial en tu carrera, Sinceramente no podría estar más orgulloso de ti @enriquebermudez. Gracias por hacernos vibrar siempre. Te amo con todo mi corazón. Fue una despedida a tu altura, llena de pasión, emoción, un zambombazo”, escribió junto a emoticones.