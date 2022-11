México vs Polonia: Lewandowski practicó penales un día antes; ‘Nunca falló uno’

Lewandowski no ha anotado en Mundiales. (FOTO: EFE)

Supera los 400 goles a lo largo de su más que brillante carrera, pero el delantero polaco Robert Lewandowski, una de las grandes figuras de Qatar 2022, no pudo vencer al portero mexicano Guillermo Ochoa y sigue sin marcar en un Mundial.

La Selección de Polonia y la de México empataron sin goles en partido correspondiente al Grupo C del Mundial de Qatar, en el estadio 974 de Doha.

“Así es el futbol”, dice DT de Lewandowski

El seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz, lamentó la “oportunidad extraordinaria” que erró Robert Lewandowski al desaprovechar un penalti en el minuto 58 a pesar de no haber fallado en el entrenamiento del lunes, pero señaló que “esto pasa” porque “el futbol es así”.

“Cuando tienes un penalti casi en el minuto 60 y lo fallas… hubiese sido el momento idílico. Es una lástima, pero todavía tenemos tiempo para encontrar esos goles. Tenemos que confiar en nuestras opciones. Este punto no determina nada, pero todo depende de nosotros”, dijo en rueda de prensa tras el 0-0 contra México.

El delantero polaco practicó penales un día antes

Lewandowski, de 34 años, antes de fichar con el Barcelona, triunfó en Alemania con el Borussia Dortmund y el Bayern Munich, con el que ganó el ‘sextete’ en 2020.

Cuenta con 76 tantos con la camiseta de su país, pero ninguno de esos en un Mundial. Y esta vez, tuvo la más clara ocasión de estrenarse a través de un penalti que le desvió otro mito, ‘Paco Memo’ Ochoa.

“Ayer en el entrenamiento estuvo entrenando penaltis. Nunca los falló, pero esto pasa. Hay jugadores excepcionales que fallan penaltis. El futbol es así. Lewandowski deseaba anotar un gol en este Mundial, pero no ha sido sencillo para él con centrocampistas muy físicos que le han impedido llegar al balón”, insistió el técnico Michniewicz.

¿Cómo está anímicamente Lewandowski y Polonia?

“He hablado con él [Lewandowski] y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, si fallas un penalti. Tenemos un monitor en el vestuario y hemos visto las repeticiones. Tiene que asumir lo que ha pasado. Yo no tengo que decirle lo que hacer o no. Él sabe lidiar con la situación”, añadió el entrenador Czeslaw Michniewicz.

Además, el técnico polaco destacó la dificultad del partido y que este punto, tras la victoria por 1-2 de Arabia Saudita frente a Argentina, les hace depender totalmente de ellos mismos.

“Ha sido un partido bastante complicado contra un rival muy difícil. Fue un partido muy reñido sin muchas oportunidades por cada lado. Nos deja con sensaciones encontradas. Con el empate tenemos alguna oportunidad. Hemos conseguido un punto y nos toca analizar nuestro partido contra México y analizar a Arabia Saudita para nuestro siguiente partido”, comentó.

(Con información de EFE)