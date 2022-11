‘Memo’ Ochoa dedicó atajada del penal en México vs. Polonia a su mejor amigo: ‘Hay cosas detrás’

“La vida es así, hace rato que no atajaba un penal”, comentó el portero Guillermo ‘Memo’ Ochoa después de que este martes se volvió el héroe de la Selección Nacional al evitar un gol en el partido México vs. Polonia.

El árbitro australiano Chris Beath marcó un penal en contra de México al minuto 56 después de revisar en el VAR un jalón de playera de Héctor Moreno sobre Robert Lewandowski cuando el delantero intentaba ingresar al área con balón controlado.

Ochoa, que tenía varios meses sin parar un penal en juego oficial, se plantó seguro sobre los tres postes y se lanzó hacia su lado izquierdo para evitar el cobro del delantero del Barcelona desde los once pasos.

Con esa atajada salvó el empate 0-0, con el cual México y Polonia se colocan con un punto en el Grupo C, debajo de Arabia Saudita, la cual tiene tres tras vencer a Argentina.

🙌 SAN GUILLERMO OCHOA 🙌



No importa cuándo lo leas, el portero mexicano es la pesadilla de las máximas estrellas en los Mundiales:



🇧🇷 Neymar ➡ Brasil 2014

🇩🇪 Toni Kroos ➡ Rusia 2018

🇵🇱 Lewandowski ➡ Qatar 2022#FOXSportsEnQatar pic.twitter.com/rz6N8d0NVW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 22, 2022

‘Memo’ Ochoa dedica el penal

“Hubo trabajo (de estudio) detrás con Gustavo Piñero que lo venimos haciendo de tiempo atrás... se vino a dar afortunadamente para nosotros hoy para mí y estoy muy contento”.

Asimismo, mencionó que esa acción llegó con dedicatoria para uno de uno de sus mejores amigos: “no pude estar hoy con él, falleció su papá el día de ayer y me hubiera gustado acompañarlo”.

“Yo creo que hay muchas cosas detrás que no siempre ven, hay mucho trabajo, mucho tiempo perdido, eventos de mis hijos a los que no puedo ir, mi familia se sacrifica para que pueda dedicarme al futbol... es la clave el trabajo y la constancia”, agregó el portero.

Carlos Rodríguez, el jugador de Cruz Azul, elogió a su compañero: “No por nada es su quinto Mundial. Él es un líder en el vestidor y todos estamos muy contentos con él”.

Jorge Sánchez también agregó: “Nos ha salvado la chamba en muchas ocasiones. Hoy ‘Memo’ se lo merece, es un portero que entrena demasiado y hoy se vio”, afirmó el defensa.

¿Es el último Mundial de ‘Memo’ Ochoa?

Este domingo Ochoa tuvo una conversación en vivo con el actor Eugenio Derbez, donde comentó: “Estoy muy contento de poder estar en una quinta Copa del Mundo, emocionado, el futbol y la vida va tan rápido, a veces no tienes esa pausa para pensar... no es fácil, soy un afortunado porque he pasado muchos años a alto nivel... muchos sacrificios y trabajo detrás”.

El comediante le preguntó al portero de 37 años si Qatar 2022 será su último Mundial a lo que él respondió: “No lo siento en este momento”.

Además explicó que en las lesiones lo han respetado la carrera y la carrera como portero puede ser más larga, se siente bien física y mentalmente, “por mi cabeza no está... nadie ha hecho seis mundiales, sería un privilegio... Quiero seguir”.