Qatar 2022: Máscaras de luchadores no serán prohibidas durante el Mundial

La afición mexicana no podrá usar máscaras de luchador en Qatar. (Instagram @miseleccionmx)

A la prohibición de relaciones extramaritales y consumo de alcohol en los estadios para los aficionados que asistan a la Copa Mundial de Qatar 2022 se había añadido una restricción más: usar máscaras de lucha libre. Sin embargo, el anuncio ha sido desmentido por el Comité Supremo de Qatar.

El Santo, el Cavernario, Blue Demon o el Bulldog sí podrán estar presentes en Qatar a pesar de las estrictas normas y tradiciones de la cultura musulmana y de las afirmaciones de Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El funcionario de la SRE dijo en entrevista con ESPN que una de las últimas actualizaciones del Comité Organizador del Mundial de Qatar es que no se permitirá que los aficionados porten máscaras de luchadores. Zegbe explicó que llevaron máscaras al país de Medio Oriente para preguntar si permitirían su uso y les respondieron que “estarán prohibidas”, por seguridad.

Las máscaras no estarán prohibidas durante el Mundial. (Instagram @miseleccionmx)

Sin embargo, este mismo día el Comité Supremo de Qatar ha desmentido al funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado, según Fox Sports México, y ha aclarado que los aficionados sí podrán usar máscaras dentro de los estadios y solo tendrán que retirársela al ingresar.

“Las máscaras faciales completas, como las famosas máscaras de lucha libre mexicanas, obviamente tendrían que quitarse por razones de seguridad al ingresar a un estadio. Esto no es diferente a que la seguridad solicite que se baje un cubrebocas, algo que todos hemos presenciado y experimentado debido al COVID. No se ha establecido ni comunicado ninguna política que diga que los fanáticos no podrán usar tales máscaras en ninguno de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar u otros lugares del país”, dice el comunicado citado por Fox Sports México.

¿Qué pasa si aficionados usan máscaras en Qatar?

Alfonso Zegbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE explicó a ESPN que las autoridades de Qatar quizá informarán a los aficionados que porten una máscara que no la pueden usar y les pedirán que se la retiren.

Pero también es posible que las autoridades “no digan nada” si ven a alguien con una máscara. En cualquier caso, es importante que los aficionados informen que son de la porra mexicana, pero lo recomendable es evitar el uso de las máscaras de luchador, dijo el funcionario de la SRE.

Los aficionados mexicanos podrán acudir a la embajada en Qatar. (Instagram @miseleccionmx)

Ante cualquier problema con las autoridades qataríes, los aficionados mexicanos podrán recurrir a la Embajada de México en Qatar o al Centro México-Qatar 2022 que se instalará especialmente durante el Mundial. Además, habrá elementos de la Guardia Nacional mexicana para cuidar y apoyar a los 40 a 80 mil connacionales que se estima asistirán al país musulmán.