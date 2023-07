¡No hagas un Lady Aeropuerto! ¿Qué hacer si no aparece la reservación de tu vuelo?

Una mujer fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el martes 4 de julio, luego de que reaccionara de forma agresiva al darse cuenta de que su reservación no apareció en el sistema de la aerolínea Volaris.

La reacción de la mujer, que se viralizó en redes sociales, fue destruir computadoras y parte del mobiliario de la aerolínea, así como insultar a los trabajadores de Volaris al decirles que les iba a “salir caro” el error en su viaje.

La mujer de 56 años, conocida tras el incidente como #LadyAeropuerto, fue detenida por las autoridades en las instalaciones de la terminal 1 del AICM y puesta a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal.

¿Qué debes hacer si no aparece tu reservación de vuelo?

La reservación de tu vuelo es el documento que contiene el plan detallado de tu viaje, mismo que señala aspectos como el horario, aerolínea, nombre del vuelo, nombre del viajero, número de reserva, fecha de llegada y de salida, principalmente.

Existe la posibilidad de que las aerolíneas no tengan información sobre las reservaciones de ciertas personas, sobre todo cuando no se compran de manera directa, sino desde agencias de viaje. Esto hace que las aerolíneas no puedan otorgar el pase de abordar a la hora de hacer check in, lo que genera complicaciones con los pasajeros.

Para no perder el vuelo, lo ideal, de acuerdo con Volaris, es comunicarte con el servicio de atención a cliente de la aerolínea, su número es el 5558988599. A través de este servicio te dirán las razones por las que no aparece tu reservación a la hora de hacer check in, y la atención servirá para que las autoridades comprueben si hiciste el pago del vuelo.

Otra recomendación es que, si tu aerolínea lo permite, hagas check in horas o días antes de tu vuelo, lo que te permitirá arreglar cualquier detalle y agilizar el proceso de la obtención de tu pase de abordar. Esto te permitirá evitar intermitencias y problemas tanto con la agencia como con la aerolínea.

Además, algunos sitios especializados recomiendan a la hora del check in tener a la mano los datos de reservación, mismos que llegan vía correo electrónico cuando compras un vuelo por internet.