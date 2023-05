Boletos para Luis Miguel con tarjeta Santander: ¿Cuáles no cobran anualidad y cuándo puedes cancelar?

La gira de Luis Miguel por México está causando tal furor que el artista tuvo que abrir nuevas fechas en la capital del país para las y los seguidores que no tuvieron la oportunidad de adquirir boletos.

Las entradas para las nuevas fechas estarán disponibles en preventa este jueves 18 de mayo a través de la plataforma de Super Boletos y las personas podrán comprarlas en una sola exhibición o hasta a nueve meses sin intereses con las tarjetas de crédito Santander.

Si eres fan del “Sol de México” pero no cuentas con dinero suficiente para las entradas, aquí te damos algunas opciones de tarjetas de crédito sin anualidad que puedes contratar fácilmente y cancelar sin mayor inconveniente.

¿Qué tarjetas Santander no tienen anualidad?

Santander ofrece estas dos tarjetas de crédito que no cobran anualidad siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos.

Tarjeta de crédito Like U

Puedes adquirir esta tarjeta a través de la app SúperMóvil siempre y cuando tengas tu token activo, en caso de no tenerlo debes acudir a sucursal y presentar:

Últimos dos comprobantes de ingresos

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte.

Antes debes asegurarte de contar con un ingreso mínimo de 7 mil 500 pesos mensuales y tener entre 20 y 69 años de edad.

Tarjeta de crédito Free

Con esta tarjeta no debes pagar anualidad y no cobra cuota de mantenimiento siempre y cuando realices compras de, mínimo, 200 pesos al mes. Los requisitos son los mismos que los de la tarjeta Like U.

¿Cómo cancelar una tarjeta de crédito Santander?

Para cancelar cualquiera de las dos tarjetas primero debes saldar la deuda que adquiriste y luego llamar a Superlínea Santander al 55 5169 4300 o acudir con un ejecutivo en cualquiera de las sucursales disponibles. Por el momento la app de Santander solo permite darlas de baja por robo o extravío.

Concierto de Luis Miguel: Estas son las nuevas fechas

Luego de que se agotaran los boletos para los primeros tres conciertos del cantante en la Ciudad de México, se abrieron nuevas fechas del show para los días 25, 27 y 28 de noviembre.

25 de noviembre - Arena Ciudad de México

27 de noviembre - Arena Ciudad de México

28 de noviembre - Arena Ciudad de México

14 de noviembre - Estadio Banorte

16 de noviembre - Estadio Banorte.

La preventa de boletos para esta nueva fecha será el jueves 18 de mayo, día en que clientes podrán comprar sus pases antes de que se abra la venta general, según Santander. La preventa no es VIP, es decir, podrán participar todas las tarjetas de crédito del banco.