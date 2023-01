15 consejos ‘mágicos’ de la Condusef y Profeco para los Reyes Magos (y sus ayudantes) este 2023

Sigue estos consejos de la Condusef y Profeco para que este 6 de enero no se convierta en una pesadilla financiera.

En la víspera de cada 6 de enero, millones de niñas y niños mexicanos colocan bajo el Árbol de Navidad uno o más zapatos -o un calcetín- para recibir los regalos que le pidieron a los Reyes Magos.

Sin embargo, algunos pequeños no reciben todos los regalos que solicitaron en su carta a Merchor, Gaspar y Baltazar, ya que las finanzas personales de los ayudantes de los Reyes Magos a veces no es la ideal o no supieron organizar ni prevenir estos gastos.

Es por ello que la Condusef y la Profeco han compartido varios consejos financieros para que los Reyes y sus ayudantes puedan completar la lista de deseos de todas las niñas y niños de México.

La carta de la Condusef a los Reyes Magos

Cada año los Reyes Magos deben planear mejor sus gastos para que ninguna niña o niño se quede sin un presente, aunque no sea precisamente el que pidieron.

Algunos consejos para lograrlo son:

1. Elaborar un presupuesto. En una libreta anota cuánto dinero lograste ahorrar en 2022, luego resta el costo de los juguetes y regalos que las y los niños pidieron, así puedes ver para qué alcanza, o no.

2. No hacer compras de última hora y comparar precios en diferentes tiendas y comprar donde es más económico, así alcanza para más.

3. Respetar la lista de los juguetes solicitados en las cartas y no gastar de más.

Consejos financieros para los Reyes Magos.

Recomendaciones de la Profeco

Elegir juguetes adecuados de acuerdo con las habilidades de la niña o niño y no solo por la edad recomendada por el fabricante.

de acuerdo con las habilidades de la niña o niño y no solo por la edad recomendada por el fabricante. Leer detenidamente el instructivo junto con las advertencias y leyendas precautorias.

junto con las advertencias y leyendas precautorias. Comprar en tiendas debidamente establecidas .

. Realizar compras seguras por Internet verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones. Asimismo, verifiquen su dirección y teléfonos, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.

verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones. Asimismo, verifiquen su dirección y teléfonos, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información. Buscar con anticipación para que puedan examinar tipo, calidad y, sobre todo, puedan comparar precios.

para que puedan examinar tipo, calidad y, sobre todo, puedan comparar precios. Guardar el comprobante de pago y envoltura del producto , lo pueden necesitar en caso de cambio o devolución.

, lo pueden necesitar en caso de cambio o devolución. Pedir garantía y sellarla en la tienda al realizar la compra .

. Cerciórense que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos .

. Compararé precios antes de hacer sus compras, el desembolso extra que se realiza en algunos juguetes puede ser significativo.

Finalmente, la Profeco ha invitado a los Reyes Magos a no regalar juguetes que parezcan o simulen ser armas de fuego.

Profeco protege a los Reyes Magos

Si un vendedor realiza cobros indebidos, no respeta el precio acordado o niega algún servicio, Profeco respalda a los Reyes Magos, sólo llama al Teléfono del Consumidor 55-5568-8722 o 01 800 468 8722 o envía un correo electrónico a: asesoría@profeco.gob.mx .