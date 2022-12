Los 4 tips para ser millonario de Bernard Arnault, quien busca ser el hombre más rico del mundo

Bernard Arnault, el empresario francés que está detrás de las marcas de lujo Louis Vuitton y Dior, sorprendió este martes 13 de diciembre a los mercados internacionales al destronar, por unas horas, al dueño de Tesla, Elon Musk, y convertirse en el hombre más rico del mundo.

De acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg, el empresario de origen francés tiene una fortuna de 167 mil millones de dólares, que va en ascenso mientras la fortuna del CEO de Tesla cae tras un año complicado derivado de la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares.

La ‘pelea a billetazos’ entre ambos empresarios ha sido tal que por algunos momentos el fabricante de artículos de lujo más grande del mundo ha superado la fortuna de Elon Musk.

Sin embargo, los millones que ha recaudado o posicionarse como el hombre más rico del mundo no ha sido relevante para Bernard Arnault, quien en diversas ocasiones ha aconsejado ‘no obsesionarse’ con el dinero.

Incluso, el magnate ha dado distintos tips para que las personas crezcan su fortuna, pero no están relacionados directamente con ‘los billetes’.

¿Cuáles son los consejos de Bernard Arnault para ser millonario?

Estos son los 4 consejos que dio Bernard Arnault, según la revista estadounidense GQ:

1. No obsesionarse con el dinero

“El dinero es sólo una consecuencia. Siempre le digo a mi equipo que no se preocupen demasiado por las ganancias. Si haces bien tu trabajo, las ganancias vendrán”. Este es un consejo que otros multimillonarios han pensado como Warren Buffett, quienes buscan no tener un enfoque tan centrado en el dinero.

2. No pienses en ti mismo

“Todo lo que me interesa es promover mis marcas, nunca a mí mismo”. Este es un punto en el que Arnault se diferencia de otros multimillonarios, como es el caso de Elon Musk o Bill Gates, quienes construyeron una imagen personal junto con sus logros empresariales, para asegurarse de mantenerse en el mapa público.

Por su parte, el empresario francés nunca ha estado como el rostro de su empresa, sino que se enfoca siempre en los productos, haciendo que esos se queden en la mente aún más, es decir, es un hombre con una visión más discreta.

3. Confía en tu visión

“Recuerdo a la gente decirme que no tenía sentido poner juntas tantas marcas y fue un éxito. Fue un éxito reconocido y por los últimos 10 años cada competidor está tratando de imitar. Creo que no son exitosos, pero lo intentan”. Como mencionamos, Arnault comenzó a trabajar en comprar marcas desde los 80s, pero no fue sino hasta la última década que se convirtió en uno de los multimillonarios más grandes del mundo.

Como otros hombres exitosos, se rehusó a escuchar las críticas y siguió su propia visión al final demostrando una excelente estrategia.

4. Mantente conectado con tu empresa

“Seguido le digo a mi equipo que nos deberíamos comportar como si fuéramos parte de una pequeña empresa. No ir a las oficinas demasiado, mantenerse en el piso con el cliente o con los diseñadores mientras trabajan. Visito las tiendas todas las semanas. Siempre busco a los gerentes de las tiendas. Los quiero ver en la base, no en sus oficinas haciendo papeleo”.

Uno de los peores errores de liderazgo, asegura el magnate, es olvidarse de la empresa una vez que se está en la cima y quedarse sólo con la visión cercana.