Chen Weiliang: ¿Qué sabemos del fundador de MetaX que en un día subió su fortuna a 4 mil 300 mdd?

MetaX debutó en la Bolsa de Valores esta miércoles con un repunte de más del 700 por ciento.

En el lapso de apenas unos días, otro multimillonario ha surgido de un fabricante de chips chino, siguiendo un manual familiar: aprender de un gigante de la industria, emprender acciones por su cuenta y superar la complicada geopolítica entre Estados Unidos y China.

Hace cinco años, Chen Weiliang abandonó una carrera de 14 años y un alto cargo ejecutivo en Advanced Micro Devices Inc. para centrarse en su propia empresa de chips.

El miércoles, la startup MetaX Integrated Circuits Shanghai Co. cotizó en la bolsa de Shanghái con una valoración de 5 mil 900 millones de dólares. Tras un alza de hasta un 755 por ciento en su primer día de cotización, la participación de 55 millones de acciones de Chen se disparó hasta alcanzar los 7 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

MetaX se negó a hacer comentarios.

El ascenso de este hombre de 49 años al estatus de multimillonario sigue el camino del fundador de Moore Threads Technology Co., Zhang Jianzhong (un exejecutivo de Nvidia Corp.), cuyo patrimonio neto ascendió a 4 mil 300 millones de dólares después de la salida a bolsa de su empresa a principios de este mes.

Ambos fundadores reflejan el auge de una nueva clase multimillonaria en China, impulsada por el afán de Pekín por crear una cadena de suministro de chips autosuficiente. Sin embargo, sus empresas siguen expuestas a presiones geopolíticas, un fuerte gasto de capital, una intensa competencia interna y una dependencia del hardware que podría poner a prueba rápidamente esos logros.

“En la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, las empresas de los sectores prioritarios de Pekín están recibiendo un apoyo muy superior a los niveles habituales”, afirmó Shen Meng, director del banco de inversión Chanson & Co., con sede en Pekín. “Si bien la I+D es asequible para los fundadores con experiencia en la industria estadounidense, las empresas chinas aún están muy por detrás de los líderes mundiales en rendimiento a nivel de sistema, ecosistemas y producción”.

Un factor clave del rápido ascenso de MetaX ha sido su agresiva contratación de talento de ingeniería de primer nivel, lo que le ha permitido a Chen superar la típica curva de aprendizaje de las startups. Entre sus primeras contrataciones se encuentran las directoras de tecnología Peng Li —una de las primeras científicas chinas de AMD— y Yang Jian.

Al igual que Moore Threads, la salida a bolsa de MetaX también ha enriquecido a muchas otras personas relacionadas con la empresa. Peng y Yang también ven sus fortunas dispararse hasta los 440.9 millones de dólares y los 435.6 millones de dólares, respectivamente.

Chen, quien estudió en la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China y obtuvo una maestría en ingeniería en la Universidad de Tsinghua, también incorporó a un grupo de antiguos colegas de AMD que ahora ocupan puestos directivos clave en MetaX. Entre ellos se encuentran Chen Yang, Zhou Jun y Wang Ding.

Para captar este talento, Chen empleó una serie de sociedades limitadas pre-IPO, convirtiendo gran parte de su departamento de I+D en personas con un alto patrimonio. La compañía distribuyó 461 millones de yuanes (65.5 millones de dólares) en compensación basada en acciones solo en 2024 a sus empleados, según el prospecto, y la mayor parte de esa cantidad se destinó a directivos clave.

Aun así, más del 80 por ciento de los 870 empleados poseen participaciones indirectas a través de plataformas accionariales. Al precio de la oferta, una participación de tan solo el 0.017 por ciento basta para forjar un millonario en dólares estadounidenses.

“Es prácticamente la única manera de atraer a un candidato estable que abandone una empresa estable”, afirmó Echo Wang, director regional de Hays Shanghai, una firma de reclutamiento tecnológico. Los talentos senior de gigantes globales obtienen paquetes de compensación de primer nivel, y las startups generalmente solo pueden competir ofreciendo atractivos incentivos de capital para compensar la diferencia, añadió Wang.

Quema de efectivo

La IPO coloca a MetaX en una reñida carrera entre los “unicornios” de chips de China, que se esfuerzan por luchar por el mercado interno dejado por los controles occidentales a las exportaciones de tecnología.

Además de gigantes estadounidenses de chips como Nvidia y AMD, MetaX se enfrenta a un nutrido grupo de rivales nacionales. Entre ellos se encuentran Moore Threads, Huawei Technologies Co., Hygon Information Technology Co. y Cambricon Technologies Corp.

“Se considera que Huawei, Hygon y Cambricon tienen productos y relaciones con los clientes más maduros”, afirmó Matthew Deng, director de consultoría de BDA China.

MetaX está gastando dinero a un ritmo vertiginoso para cerrar la brecha en rendimiento y producción a nivel de sistema con Nvidia. Entre 2022 y 2024, MetaX invirtió más de 2 mil 200 millones de yuanes solo en I+D. Si bien los ingresos se disparan —alcanzando los 915 millones de yuanes en el primer semestre de 2025, superando todo el año anterior—, la rentabilidad sigue siendo difícil de alcanzar. La compañía registró una pérdida neta de mil 410 millones de yuanes en el año pasado. MetaX proyecta alcanzar el punto de equilibrio para 2026, un objetivo que depende en gran medida de que su chip insignia C500 mantenga su posición frente a rivales como la serie Ascend de Huawei.

Más allá de las finanzas, la empresa muestra una fragilidad común a los líderes chinos en la sustitución de importaciones: la dependencia de un puñado de compradores. Uno de sus principales clientes en el primer trimestre de este año fue H3C Technologies Co., filial de un conglomerado respaldado por Pekín que sirve como principal canal de entrada de chips nacionales a los centros de datos gubernamentales.

Otro riesgo reside en la fabricación. MetaX opera como un fabricante de chips sin fábrica: diseña los chips, pero depende de fundiciones externas para su fabricación. Con el endurecimiento de las restricciones por parte de Estados Unidos al acceso de China a la litografía avanzada, la cadena de suministro de MetaX sigue siendo vulnerable.

“Si nuestros principales proveedores experimentan limitaciones de capacidad o están sujetos a restricciones comerciales”, afirmaba el prospecto, “nuestra capacidad para entregar productos podría verse materialmente afectada”.