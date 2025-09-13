China contraataca: Investiga sector de semiconductores de EU en plena tensión comercial

El sector de semiconductores se convierte en el nuevo campo de batalla entre China y EU. (Foto: Bloomberg)

China inició dos investigaciones dirigidas al sector de semiconductores de Estados Unidos antes de las conversaciones planificadas entre ambos países sobre comercio y otros temas.

El Ministerio de Comercio dijo en un comunicado el sábado que abrió una investigación antidumping relacionada con ciertos chips de circuitos integrados analógicos fabricados en Estados Unidos, el tipo de productos vendidos por Texas Instruments y Analog Devices. Al mismo tiempo, el ministerio también inició una investigación antidiscriminación sobre las medidas estadounidenses contra el sector de chips chino, según un comunicado separado.

Las investigaciones se producen poco después de que Estados Unidos añadiera otras 23 empresas con sede en China a su lista de entidades, que impone restricciones a las empresas que se considere que “actúan en contra de la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos”.

La crítica pública de China a las medidas comerciales estadounidenses abre un tenso inicio a una reunión de varios días entre altos funcionarios de ambas partes. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunirá con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Madrid para abordar cuestiones comerciales, económicas y de seguridad nacional.

Las conversaciones se producen tras meses de intercambios comerciales y una pausa en el aumento de aranceles impuesto por la administración Trump a China, mientras ambas partes buscan alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable.

China y Estados Unidos ‘chocan’ por los semiconductores

Los semiconductores se han convertido en un terreno clave de disputa, ya que Estados Unidos ha cortado el acceso de China a los aceleradores de inteligencia artificial más avanzados y ha utilizado la licencia de algunos hardware menos potentes de Nvidia como moneda de cambio, aunque los funcionarios chinos han respondido y expresado reservas sobre los riesgos de seguridad.

La inestabilidad de las negociaciones también se ha reflejado en el reciente uso por parte de China de la llamada investigación antielusión, que condujo a la imposición de derechos antidumping sobre las importaciones de fibra óptica estadounidense. Se espera que esta herramienta tenga un papel más importante en el futuro, según la televisión estatal.

“Estados Unidos ha implementado una serie de prohibiciones y restricciones contra China en el campo de los circuitos integrados en los últimos años, incluyendo investigaciones 301 y medidas de control de las exportaciones”, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en otro comunicado . “Se sospecha que estas prácticas proteccionistas discriminan contra China y constituyen una contención y supresión del desarrollo chino de chips informáticos avanzados e industrias de alta tecnología como la inteligencia artificial”.

Estados Unidos ha cortado el acceso de China a los aceleradores de inteligencia artificial más avanzados. (Dhiraj Singh/Bloomberg)

TikTok y los chips, en el centro de nuevas tensiones China–EU

Las conversaciones entre Bessent y He abordarán, entre otros asuntos, la situación de TikTok, de ByteDance, un servicio que el presidente Donald Trump ha estimado que podría representar hasta 500 000 millones de dólares para Estados Unidos. TikTok tiene hasta la próxima semana para llegar a un acuerdo que garantice la continuidad de sus operaciones en Estados Unidos, aunque estos plazos ya se han prorrogado varias veces este año. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la lucha contra el blanqueo de capitales también estará en la agenda.

China anunció en enero que investigará las acusaciones de que Estados Unidos vende chips de gama baja a precios competitivos y subsidia injustamente a sus propios fabricantes de chips, lo que constituye una de las represalias más enérgicas de Pekín contra las sanciones estadounidenses a las empresas tecnológicas. La investigación antidumping durará aproximadamente un año y podría extenderse seis meses más si es necesario, mientras que la investigación antisesgo suele durar unos tres meses, según el regulador comercial.