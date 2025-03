¿Haciendo grande a América, Elon Musk ‘se corta’ las piernas? Esto le ha costado estar al lado de Trump

Elon Musk ha perdido más de 170 mil millones de dólares desde que se anunció su entrada al Gobierno de Donald Trump y quedó al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Esto luego de meses plagados de polémicas con otras dependencias estadounidenses y la caída en las acciones de Tesla.

El magnate tenía una fortuna de 486 mil millones de dólares el 18 de diciembre, un mes antes de que asumiera Trump, y hasta el 20 de marzo tenia una fortuna de 310 mil millones de dólares. La caída en la fortuna de Elon Musk es de al menos 176 mil millones en un lapso de tres meses.

Para dimensionar el poder de Musk, los 176 mil millones de dólares que perdió en tres meses equivalen a la fortuna del cuarto hombre más rico del mundo, Bernard Arnault (que tiene 177 mil millones de dólares), dueño de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Pero, ¿qué paso? Hay al menos cuatro factores que afectan la fortuna de Elon Musk desde que es uno de los aliados clave de Donald Trump, algunas de ellas relacionadas con su rol en DOGE.

Trump ha ofrecido su respaldo a Elon Musk. (Bloomberg)

Así cayó la fortuna de Elon Musk

La caída en la fortuna de Elon Musk no fue de un día para otro, pero sí se ha relacionado con fechas importantes. Entre el 25 y 26 de febrero, el dueño de Tesla perdió 31 mil millones de dólares, luego de que las ventas de Tesla cayeran un 45 por ciento, en buena parte por temores de que el magnate ahuyente a clientes por su postura política.

En meses pasados, Musk expresó su apoyo a la ultraderecha en Alemania y Reino Unido, además de que ha sido clave en el desmantelamiento de agencias de Gobierno de Estados Unidos que apoyaban a comunidades vulnerables en el mundo, todo con el respaldo de Donald Trump.

De acuerdo con Bloomberg, encuestas recientes dicen que la imagen de Musk tiene más opiniones desfavorables respecto a antes de que fuera titular de DOGE, lo que influye en una caída en las ventas de Tesla, mientras aumenta la demanda por autos eléctricos de la competencia.

A pesar de las polémicas, Musk aún es el hombre más rico del mundo, con 95 mil millones de dólares más que Jeff Bezos, el dueño de Amazon que ocupa el segundo lugar con 216 mil millones de dólares.

Cancelación de contratos de Musk, entre ellos con Doug Ford y Carlos Slim

El 3 de febrero, en uno de los puntos más tensos de la ‘guerra’ de aranceles de Estados Unidos, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que terminará el contrato con los servicios de internet de Starlink, de SpaceX, que funcionaba para 15 mil casas en Canadá.

El motivo de la medida fueron los aranceles del 25 por ciento a México y Canadá, puestos unilateralmente por Donald Trump, mismos que apoyó Elon Musk, a quien Doug Ford catalogó como un hombre “empeñado en destruir nuestra economía”. Por esta decisión, en buena parte, Musk perdió cerca de 15 mil millones de dólares ese día.

Una semana después, entre el 10 y el 12 de febrero, Carlos Slim, el hombre más rico de de México, dijo que América Móvil invertirá 22 mil millones de dólares en infraestructura, con lo que se descartó la alianza con SpaceX que se estaba ‘cocinando’ desde octubre del año pasado y con la que Musk iba a tener más cobertura de internet en Latinoamérica. Para ese momento, la fortuna de Musk era de 384 millones de dólares.

Las alianzas de Starlink con México y Canadá se han visto afectadas por la postura de Donald Trump frente a aranceles. (Bloomberg)

Ataques a Tesla y boicot a Elon Musk; Trump lo defiende

Desde que Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, los ataques con bombas molotov y pintas hacia autos Tesla y concesionarias aumentaron como forma de protesta ante la postura que ha tomado Musk al apoyar agendas de ultraderecha.

Cabe señalar que algunos modelos de Tesla son pintados como “autos nazis”, luego del polémico saludo que hizo Musk durante la toma de posesión de Trump.

“¿Ha habido alguna vez tal nivel de violencia coordinada contra una empresa pacífica? Entiendo que no quieran comprar un producto, ¡pero esto es un incendio y una destrucción extremos!“, dijo Musk en X.

Musk ‘tene encima’ a trabajadores de agencias de gobierno que fueron despedidos por recortes a manos de DOGE, así como a miles de personas que están en contra del papel que ha tomado en el actual gobierno; sin embargo, tiene el respaldo de Donald Trump, quien dijo a los funcionarios que quien esté en su contra se puede ir.

Además, ante el boicot que se vive contra Tesla (van más de 80 autos atacados), sumado a la caída de sus acciones, Trump compró uno de sus vehículos como muestra de confianza.

“¿Por qué debería ser castigado por poner en práctica sus tremendas habilidades para ayudar a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez“, dijo Trump.

Los autos y concecionarias de Tesla han sido vandalizados luego de que Elon Musk asumiera el control de DOGE. (AP)

El Cybertruck ha sido uno de los autos más afectados por las protestas contra Elon Musk. (AP)

En algunas ciudades se han congregado decenas de personas para protestar contra las medidas de Elon Musk al frente de Tesla. (Bloomberg)

Preocupaciones de accionistas de las empresas de Elon Musk

Desde el inicio del Gobierno de Donald Trump, las acciones de Tesla han caído un 47 por ciento, según The New York Times.

Esta situación ha preocupado a los accionistas de Tesla, quienes temen que la incursión de Musk en Washington y su posición como nuevo referente conservador aleje a los compradores.

Incluso hay analistas que ven poco favorable el respaldo de Donald Trump, ya que de acuerdo con el analista financiero de Wedbush Securities, Dan Ives, “Tesla se está convirtiendo en un símbolo político de Trump y DOGE, y eso es algo malo para la marca”.

Donald Trump compró un auto de Elon Musk ante la caída en ventas de Tesla. (Bloomberg)

Con información de Bloomberg, The Associated Press y The New York Times.