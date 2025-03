Acciones de BYD rompen récord tras prometer 400 kms en 5 minutos: Así son sus potentes cargadores

Las acciones de la automotriz china BYD, mayor fabricante mundial de eléctricos, marcan desde el martes un récord histórico tras anunciar una nueva plataforma de carga con la que promete reducir los tiempos a niveles comparables al repostaje de gasolina, con unos 400 kilómetros en cinco minutos.

Concretamente, las acciones de la compañía en la Bolsa de Hong Kong ascendían este jueves un 1.97 por ciento pasadas las 11:00 hora local (03:00 GMT) para batir así su récord histórico por tercera jornada consecutiva, situándose en unos 425.2 dólares hongkoneses (54.7 dólares, 50.2 euros) por unidad.

Este lunes, BYD presentó la mencionada plataforma, que incorpora un sistema de carga ‘ultrarrápida’ de 1 megavatio (mil kW) que, según la compañía, permitiría recargar hasta 407 kilómetros de autonomía en tan solo cinco minutos.

Con esto, la compañía busca eliminar la “ansiedad de carga” entre los conductores de vehículos eléctricos.

El fundador y presidente de BYD, Wang Chuanfu, subrayó que “el tiempo de repostaje de un vehículo de combustión es de cinco a ocho minutos para unos 500 kilómetros de autonomía y, con nuestra tecnología, logramos el mismo rango en idéntico tiempo”, y avanzó que los nuevos Han L y Tang L serán los primeros modelos en incorporar este sistema.

BYD avanzó la construcción de unas 4 mil de estas plataformas de carga ‘ultrarrápida’ en el país asiático, aunque no especificó un plazo temporal concreto.

La compañía presentará el próximo lunes, 24 de marzo, sus resultados del ejercicio 2024. En 2023 BYD había disparado su beneficio en un 80 por ceinto interanual hasta superar los 4 mil 100 millones de dólares, y en el último trimestre de ese año, la compañía destronó a la estadounidense Tesla como mayor vendedor mundial de eléctricos puros.

BYD ya había superado a Tesla como fabricante de eléctricos en 2022, aunque en aquel caso la medición también incluía híbridos enchufables, una tipología de vehículo que la compañía dirigida por Elon Musk no fabrica.

Aparte de su presencia en China, donde es la número uno en el sector de los eléctricos, BYD lleva años invirtiendo con fuerza en Latinoamérica y también tiene presencia en mercados de más de 50 países, entre ellos México.

Los nuevos cargadores de BYD superarán a los de Tesla en cuanto a velocidad de carga. (Bloomberg)

Así funcionan los cargadores potentes de BYD

BYD presentó la actualización de sus vehículos eléctricos (el fabricante con sede en Shenzhen también fabrica coches híbridos) en un evento celebrado el lunes por la noche en China. La denominada Supere-Plataforma incorpora baterías de carga rápida, un motor de 30 mil rpm y nuevos chips de potencia de carburo de silicio.

En términos sencillos, esto significa que los automóviles de BYD pueden alcanzar una potencia de carga de un megavatio y una velocidad máxima de carga de dos kilómetros por segundo, según la compañía, lo que lo convierte en el sistema más rápido de su tipo para vehículos producidos en masa y permite agregar 400 kilómetros de alcance en solo cinco minutos de carga.

Eso es más o menos análogo a lo que se necesita para entrar y salir de una gasolinera y pagar por un tanque lleno.

La capacidad que BYD afirma poseer supera a la de los Supercargadores de Tesla, que pueden recorrer 275 kilómetros en 15 minutos, según el sitio web de la compañía. El nuevo sedán eléctrico CLA de entrada de Mercedes-Benz Group AG puede recorrer 325 kilómetros en 10 minutos.

BYD también tiene mucha competencia más cerca. La empresa china Li Auto Inc., por ejemplo, utiliza una batería de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (o CATL) en uno de sus vehículos, que ofrece una autonomía de 500 kilómetros con una carga de 12 minutos.

BYD dice que ha dado tales pasos que el Han L, uno de los vehículos eléctricos que ahora vendrá con la nueva Super e-Platform, es comparable a un coche de carreras de Fórmula E.

BYD tendrá el cargador más rápido de autos eléctricos. (Bloomberg)

¿Cómo ha hecho BYD posible una carga tan rápida?

BYD cita su “sistema de terminal de carga flash de megavatios totalmente refrigerado por líquido”.

Además, para igualar la carga de ultraalta potencia, BYD ha desarrollado un chip de potencia de carburo de silicio de última generación de grado automotriz. Este chip tiene un voltaje nominal de hasta mil 500 V, el más alto hasta la fecha en la industria automotriz.

Paralelamente, BYD lanzó el lunes su batería de carga rápida. Desde el electrodo positivo hasta el negativo, la celda contiene canales iónicos ultrarrápidos, lo que, según BYD, reduce la resistencia interna de la batería en un 50 por ciento.

También cuenta con un motor de 30 mil RPM de producción en serie. Luo Hongbin, vicepresidente senior de BYD, afirmó que este motor "no solo aumenta significativamente la velocidad del vehículo, sino que también reduce considerablemente su peso y tamaño, mejorando así la densidad de potencia».

¿Es seguro el cargador potente de BYD?

Esa es una pregunta compleja. La carga ultrarrápida puede afectar la seguridad y la durabilidad de la batería de los autos eléctricos. Las baterías más antiguas podrían no ser adecuadas para una carga tan rápida. Al mismo tiempo, las corrientes de carga elevadas pueden provocar un sobrecalentamiento grave, escribió el profesor Ouyang Minggao de la Universidad de Tsinghua en un artículo de 2024.

También podría haber costos adicionales. Guotai Junan Securities Co. ha estimado que actualizar un vehículo eléctrico de una arquitectura de 400 voltios a una de 800 voltios podría suponer un coste adicional de unos 4 mil yuanes (550 dólares) por vehículo. La plataforma más reciente de BYD alcanza los mil voltios, lo que alimenta la batería, el motor, el aire acondicionado y otros componentes.

Las redes eléctricas podrían no ser capaces de sostener la fuerza de una carga de tan alta intensidad, lo que significa que estas estaciones de carga súper rápida (BYD dice que planea construir más de 4 mil de ellas en China) podrían no ser capaces de extraer energía de la red directamente, según Ouyang.

Algunos fabricantes de vehículos eléctricos, como Xpeng Inc., que también está trabajando en tecnologías de carga ultrarrápida, tienen unidades de almacenamiento de energía únicas en sus estaciones de carga para ayudar a gestionar la elevada demanda de energía de los autos eléctricos.

Con información de Bloomberg.