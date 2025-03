Cambió un Tesla por un Chevy: Senador de EU se deshace de auto de Musk y lo acusa de ‘dañar el país’

El senador de Arizona Mark Kelly, excomandante del transbordador espacial que solía trabajar con SpaceX de Elon Musk, abandonó su Tesla Model S negro después de pelearse públicamente con la persona más rica del mundo en las últimas semanas.

“Estoy aquí en Washington conduciendo al trabajo por última vez en mi Tesla”, dijo Kelly, demócrata, el viernes en un video publicado en X, la red social de Musk.

“Cuando compré este coche, no pensé que se convertiría en un tema político. Cada vez que me subo a este coche en los últimos 60 días, más o menos, me recuerda cuánto daño le están haciendo Elon Musk y Donald Trump a nuestro país”.

En una entrevista posterior con Bloomberg News, Kelly calificó el Tesla como una “valla publicitaria móvil” del trabajo de Musk para el presidente. Kelly, quien compró un Chevy Tahoe blanco como reemplazo, dijo que la decisión se inspiró en parte en la iniciativa del multimillonario de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha presionado a las agencias para que recorten a decenas de miles de empleados.

“Lo que está haciendo al intentar despedir a todas estas personas (me reuní con ellos en mi oficina) es arruinar la vida de las personas solo para poder crear espacio para dar un enorme recorte de impuestos a multimillonarios como él”, dijo Kelly.

Manifestantes frente a un concesionario de Tesla para protestan contra Elon Musk y su papel en la administración del presidente de EU, Donald Trump. (TOLGA AKMEN/EFE)

El lunes, Musk llamó a Kelly “traidor” por su visita a Ucrania, que se produjo poco después de que la administración Trump detuviera la ayuda a la nación para tratar de obligarla a cumplir con el plan de paz del presidente con Rusia.

Ese insulto llevó a Kelly a afirmar que Musk había hecho un juramento a su propia cuenta corriente. Kelly sugirió que Musk debería renunciar al gobierno y volver a centrarse en SpaceX.

Los dos hombres se conocen desde hace años, pero este año han hecho cada vez más públicas sus críticas mutuas.

En 2022, Kelly presumió de lo mucho que disfrutaba de su Tesla. “Este coche es muy divertido de conducir”, dijo Kelly en aquel momento. “Además, en general, es bueno para el medio ambiente, ¿verdad? Cero emisiones”.

La venta del coche de Kelly coincide con las protestas contra Musk y Tesla en todo el país. Legisladores republicanos han solicitado investigaciones sobre el vandalismo en las salas de exhibición y estaciones de carga de Tesla en Estados Unidos, después de que Trump sugiriera a principios de esta semana que calificaría los actos de terrorismo doméstico.

Activistas instaron a la gente a boicotear la marca Tesla, vender los coches que ya poseen y deshacerse de las acciones de la empresa. (TOLGA AKMEN/EFE)

Durante un evento inusual en la Casa Blanca esta semana con Musk, Trump dijo que compraría un Tesla para tenerlo en la Casa Blanca para uso de su personal, en una señal de apoyo hacia él.