¿Tienes tiempo de leer 32 tuits? Bankman-Fried cuenta su versión del colapso de FTX

En una serie de tuits, Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX.com, contó su versión de la crisis del sector de las criptomonedas que él mismo ayudó a provocar.

Del domingo 13 de noviembre al miércoles 17, el ‘joven maravilla’ publicó 32 tuits al hilo que comenzaron con la leyenda “What happen” (¿Qué pasó?) y advirtiendo que contaría los hechos tal y como los recordaba; sin embargo “mi memoria puede ser defectuosa”,dijo.

Los mensajes, publicados con intervalos esporádicos, combinan disculpas por sus fallas con su perspectiva sobre lo que salió mal en las empresas que fundaron y dirigieron.

Con el conocimiento que proporciona la visión retrospectiva, declaró cómo haría todo lo que fuera posible para salvar el dinero de los clientes.

Asimismo, reflexionó sobre lo difícil que es regular la criptoesfera y se jactó de haber estado “en la portada de todas las revistas” antes de la caída meteorológica de FTX.

“Nos volvimos demasiado confiados y descuidados”, dijo .

1) What — SBF (@SBF_FTX) November 14, 2022

No está claro si los tuits de Bankman-Fried, que es buscado por el Departamento de Justicia de EU y las autoridades regulatorias de las Bahamas, ayudarán o dificultarán su defensa judicial.

Si a Bankman-Fried le preocupa cómo responderán los reguladores a la espectacular implosión de FTX, no lo demuestra.

En una entrevista a través de un mensaje directo de Twitter con Kelsey Piper de Vox, fue contundente: “A la m--- los reguladores” y “lo empeoran todo”. Estuvo de acuerdo en que la industria de las criptomonedas necesita más protecciones para los consumidores, “pero los reguladores no pueden hacerlo”.

Concluyó los tuits más recientes del hilo con lo siguiente: “Lo que importa es lo que haces -- es *realmente* hacerlo bien o mal, no solo *hablar* de hacerlo bien o *usar lenguaje ASG*”, refiriéndose a los criterios ambiental, social y de gobierno corporativo. “De todos modos, nada de eso importa ahora. Lo que importa es hacer lo mejor que puedo. Y hacer todo lo que puedo por los clientes de FTX”.

Pero no dejó en claro exactamente cómo pretender ayudar a los clientes de la colapsada bolsa de criptomonedas con sede en las Bahamas, dado que ya no es el director ejecutivo.

La reacción a las publicaciones no se hizo esperar, y la nueva dirección de FTX se apresuró a distanciarse de él. La empresa publicó un comunicado atribuido a ex liquidador de Enron y nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray, que decía: “El Sr. Bankman-Fried no desempeña ninguna función actual en FTX o Alameda Research Ltd y no habla en su nombre”.