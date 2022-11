Sam Bankman-Fried, el ‘chico maravilla’ de las criptomonedas que está al borde de la de bancarrota

Bankman-Fried es vegano, vive en un ático en las Bahamas con unos 10 compañeros de cuarto y le encanta el videojuego League of Legends. (Bloomberg)

La crisis que envuelve a FTX.com de Sam Bankman-Fried está empeorando rápidamente, con la amenaza de bancarrota del antiguo niño prodigio de las criptomonedas si su empresa no puede obtener fondos para cubrir un déficit de hasta 8 mil millones dólares.

Bankman-Fried informó a los inversores sobre la situación el 9 de noviembre, poco antes de que la empresa rival Binance descartara abruptamente una oferta de adquisición.

Dijo que FTX.com necesitaba 4 mil millones de dólares para mantenerse solvente y está tratando de recaudar financiamiento de rescate en forma de deuda, capital o una combinación de ambos, según una persona con conocimiento directo del asunto.

“La cagué”, dijo Bankman-Fried a los inversionistas en la llamada, según personas con conocimiento de la conversación. Dijo que estaría “increíblemente, increíblemente agradecido” si los inversores pudieran ayudar.

El reconocimiento de los problemas cada vez más profundos y las opciones limitadas de su firma es un giro sorprendente para Bankman-Fried, quien alguna vez tuvo una fortuna de 26 mil millones de dólares y fue comparado con John Pierpont Morgan.

Hoy en día, la mayor parte de la riqueza de Bankman-Fried se ha evaporado y los rivales se están beneficiando de sus problemas.

¿Quién es Sam Bankman-Fried?

Samuel Bankman-Fraud, también conocido por sus iniciales SBF, es un empresario e inversor estadounidense de 30 años.

Creció en una familia judía de clase media alta en California, Estados Unidos. Es hijo de Barbara Fried y Joseph Bankman, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford .

Es el fundador y director ejecutivo de FTX , un sitio de intercambio de criptomonedas y FTX.US, su filial estadounidense.

Había gestionado activos a través de Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas cuantitativas que fundó en octubre de 2017.

El patrimonio neto de Bankman-Fried alcanzó un máximo de 26 mil millones de dólares.

En octubre de 2022, tenía un patrimonio neto estimado de 10.5 mil millones de dólares; sin embargo, tras la crisis de liquidez de FTX, el 8 de noviembre de 2022, se estimó que su patrimonio neto había caído un 94 por ciento en un día a 991.5 millones de dólares según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Bankman-Fried es un partidario del altruismo efectivo y afirma que busca ganar para dar como una carrera altruista.

Es miembro de Giving What We Can y ha afirmado que planea donar la gran mayoría de su riqueza a organizaciones benéficas efectivas a lo largo de su vida.

De acuerdo a varias entrevistas, Bankman-Fried es vegano, vive en un ático en las Bahamas con unos 10 compañeros de cuarto y le encanta el videojuego League of Legends.

Con información de Bloomberg.