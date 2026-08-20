Peso ‘le baja’ a ganancias ante el dólar: ¿Cuánto pierde este jueves 20 de agosto?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 20 de agosto.

El peso mexicano se deprecia ante el dólar en la sesión de este jueves 20 de agosto, mientras el mercado está a la espera de las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

En noticias internacionales, el Departamento del Tesoro de EU adelantó que las recompras de bonos podrían superar los 4 mil millones de dólares por emisión.

El impacto en el mercado fue de corta duración, ya que los bonos estadounidenses a 30 años borraron las ganancias registradas tras el sorpresivo anuncio. Los amplios déficits fiscales siguen siendo una de las principales preocupaciones de los inversionistas, junto con los temores por la inflación en medio de la guerra con Irán.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

Según los datos reportados por Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 16.96 unidades, 2 centavos más con respecto al cierre del miércoles 19 de agosto.

Las minutas de la última junta del Banxico mostraron un tono restrictivo, pues la Junta de Gobierno coincidió en que no habrá ajustes a la tasa hasta que se consolide el combate contra la inflación.

“El peso mantendrá su atractivo de carry trade, permitiéndole buscar apoyos sobre la zona de los 16.88 a 16.90 por dólar. Sin embargo, un dato de desempleo en Estados Unidos sensiblemente mejor a lo esperado podría generar rebotes técnicos ordenados hacia el rango de las 17.02 a las 17.05 unidades por dólar”, Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.41 pesos, miemtras que el precio de compra es de 16.35 unidades por cada billete verde este jueves 20 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.68 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

Las monedas que más se aprecian ante el dólar son el rublo ruso con 1.49 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.49 por ciento; el dólar neozelandés con 0.39 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.33 por ciento, y la libra esterlina con 0.31 por ciento.