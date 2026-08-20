Wall Street abre con pérdidas por riesgo inflacionario: ¿Cómo opera HOY?

El mercado de renta variable en Estados Unidos opera con cautela a medida que los precios del petróleo siguen evidenciando posibles riesgos inflacionarios.

El Nasdaq reporta una pérdida de 0.63 por ciento, en los 26 mil 167.29 enteros, seguido por el Dow Jones que desciende 0.57 por ciento, en las 53 175.71 puntos, y el S&P 500 que resta 0.20 por ciento, en las 7 mil 693.40 unidades.

“Anticipamos que el alza en los precios petroleros, junto con el repunte en rendimientos de los bonos y la preocupación por solidez del consumidor estadounidense limiten el apetito por riesgo. Pese a que ayer el secretario del tesoro estadounidense anunció una sorpresiva recompra de bonos a largo plazo, los rendimientos vuelven a elevarse en un contexto de temores inflacionarios, un amplio déficit fiscal y una deuda elevada, que supera los 40 billones de dólares”, indicaron analistas de Bx+.

En el continente europeo las pérdidas son de 0.50 por ciento para el CAC 40 de Francia en los 8 mil 458.62 enteros, seguido por el DAX en Alemania que baja 0.37 por ciento, en los 25 mil 992.62 puntos, el IBEX 35 de España cede 0.04 por ciento, con 19 mil 841.20 enteros, y el FTSE 100 de Londres que sube 0.05 por ciento, se coloca en las 10 mil 747.20 unidades.

A nivel local los movimientos son positivos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.57 por ciento, en los 64 mil 361.32 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.65 por ciento menos, ronda en los mil 299.38 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan ganancias de 2.24 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 87.75 dólares por barril, y el referencial Brent con 2.03 por ciento más, se sitúa en los 93.50 billetes verdes por unidad.