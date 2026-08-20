¿Para qué sirve el té verde en el cabello? Esto dice la ciencia

Los antioxidantes del té verde pueden favorecer la salud capilar; te explicamos de qué manera. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

¡Adiós al té de manzanilla y al champú de aloe vera! Entre todos los remedios caseros para mantener el cabello largo, brilloso y abundante se encuentra uno menos conocido, pero que promete ser igual de efectivo: el té verde.

Esta infusión se obtiene de la planta Camellia sinensis, cuyas hojas se secan y se colocan a la luz solar para evitar que se oxiden. Esta puede tener diferentes tipos de procesamiento y dar como resultado bebidas como el matcha.

Aunque tomar té verde es lo más común para obtener sus beneficios, hay quienes optan por colocarlo directamente sobre el cabello, debido a que presuntamente tiene la capacidad de promover su crecimiento y fortalecerlo.

¿Para qué sirve usar el té verde en el cabello?

Los diferentes tipos de té verde son conocidos por su alto contenido de antioxidantes, entre los cuales destacan los flavonoides, polifenoles y catequinas, explica el portal Manual MSD.

Son estos componentes los que se han estudiado por sus presuntas propiedades para la salud capilar, y existen algunos análisis que han encontrado efectos positivos sobre el cabello tras utilizar té verde.

¿El té verde ayuda con el crecimiento del cabello?

A más de una persona le ha pasado que, tras un corte de cabello, lo que más desea es que le crezca lo más rápido posible. Entre todos los tónicos, uno de los más sugeridos es el té verde.

Una investigación realizada en roedores y presentada por Healthline estudió los efectos del extracto de EGCG, un derivado del té verde, por vía tópica en el cuero cabelludo de tres participantes con alopecia.

Los resultados demostraron que los participantes presentaron un aumento significativo en la actividad de crecimiento capilar; no obstante, la muestra del estudio fue muy reducida.

El té verde es una bebida saludable que se ha asociado con efectos positivos para el cabello. (Foto: Shutterstock).

Verywell Health añade que un estudio publicado en la revista científica Wiley encontró que la densidad y el grosor del cabello mejoraron con una combinación de té verde y extractos de fruta de Sophora.

A pesar de los buenos resultados, debes considerar que los investigadores de un estudio presentado en la National Library of Medicine recomendaron realizar más análisis en humanos para corroborar los efectos del té verde en el cabello.

¿Qué hace el té verde en el pelo? Puede promover la absorción de nutrientes

Llevar una dieta rica en nutrientes es lo ideal para mantener el cabello saludable, fuerte y abundante. Esto se debe a que cada hebra crece desde la piel, de la cual recibe el flujo sanguíneo rico en nutrientes, explica Healthline.

Este portal especializado en salud agrega que una buena oxigenación y nutrición son esenciales para evitar la caída del cabello. Es aquí donde incluir el té verde podría ser de ayuda.

Una investigación disponible en la National Library of Medicine realizó un estudio en 15 personas, quienes tomaron un extracto de té verde durante 12 semanas. Al finalizar los análisis, descubrieron un aumento en el flujo sanguíneo cutáneo.

A pesar de ello, debes tener en cuenta dos factores: primero, son necesarios más estudios al respecto para comprobar este efecto; segundo, los beneficios se encontraron tras beber el té verde.

¿Qué tan bueno es el té verde en el cabello? Puede prevenir su caída

Una investigación publicada en The Journal of the National Medical Association analizó los efectos de los compuestos polifenólicos, presentes en el té verde, en la caída del pelo de roedores que presentaban este problema.

En este estudio encontraron que los roedores que bebieron agua con extracto de té verde presentaron una menor caída del cabello. Un resultado similar se encontró en otro estudio disponible en la National Library of Medicine.

Los antioxidantes del té verde pueden favorecer la salud capilar; te explicamos de qué manera. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Ten en cuenta que la caída del cabello se puede presentar por anemia por deficiencia de hierro, enfermedad tiroidea, deficiencia de vitamina D, desnutrición y algunos medicamentos, indica Verywell Health.

Aunque tomar acciones como evitar ciertos peinados, como coletas apretadas, trenzas africanas y extensiones; dejar los tratamientos con químicos para el cabello e incluso mejorar la alimentación y despedirse de hábitos como fumar puede ayudar, lo ideal es consultar a un médico para determinar las causas de la caída del cabello.

¿Cómo preparar el té verde para el cabello? Así lo puedes utilizar

Si quieres incluir el té verde en tu rutina de belleza, Healthline explica que existen tratamientos comerciales que contienen té verde entre sus ingredientes; sin embargo, también puedes hacer un enjuague capilar casero.

Para ello, solo debes poner a hervir el té verde en agua. Deja enfriar la infusión y, finalmente, utilízala para enjuagar el cabello una vez que hayas salido de bañarte, tal como se usa la manzanilla en el pelo.

A pesar de ello, debes considerar que los estudios encontraron mayores beneficios al beber té verde, por lo cual es posible que añadirlo a tu dieta también dé resultados. Healthline indica que se puede tomar de una a dos tazas al día.