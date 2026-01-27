Wall Street abre en tono mixto: Dow Jones baja en semana de la Fed

Los principales índices accionarios de Wall Street registran movimientos al alza en las primeras horas de sesión del día.

El Nasdaq reporta un aumento del 0.98 por ciento, en los 23 mil 833 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.51 por ciento, en los 6 mil 985 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta un movimiento una caída moderada del 0.6 por ciento, hacia las 49 mil 114 unidades.

La baja volatilidad se refleja igualmente en el índice VIX, el cual registra una contracción del 1.8 por ciento en las primeras horas de negociación.

Las acciones de General Motors (GM) subieron 5.62 por ciento, hasta los 83.92 dólares por acción, después de que el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos registrara unas pérdidas trimestrales de 3.300 millones de dólares, pero aun así superara las expectativas de Wall Street.

GM había anunciado que habría una depreciación de sus datos relacionada principalmente con los vehículos eléctricos.

Los mercados estarán atentos a la reunión de política monetaria de este miércoles por parte de la Reserva Federal (Fed).

¿Cómo cotiza la BMV este 27 de enero?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una subida del 0.26 por ciento, colocándose en los 68 mil 882 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.56 por ciento, al ubicarse en los mil 366 puntos.

En tanto, índices accionarios en Europa reportan aumentos en su mayoría, como el 0.7 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 804 enteros, el DAX en Alemania con un ligero ajuste a la baja del 0.1 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 908 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.27 por ciento y se ubica en los 8 mil 152 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 2.1 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 61.9 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent sube 1.9 por ciento, en un nivel de 66.8 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.