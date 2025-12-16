Wall Street abre con pérdidas; inversores analizan informe de empleo de EU: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,12 por ciento, hasta 48.359 puntos, a medida que los inversores analizan el informe de empleo de Estados Unidos de noviembre.

Diez minutos después de la apertura, el selectivo S&P 500 perdía un 0,18 por ciento, hasta 6.804 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,08 por ciento, hasta 23.038 enteros.

La tasa de desempleo en EU subió hasta el 4.6 por ciento en noviembre, cuando se crearon unos 64 mil puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado aunque menor que el de septiembre, según datos publicados este martes con retraso por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) tras el cierre del Gobierno federal.

El dato del paro publicado por el Departamento de Trabajo muestra un aumento de dos décimas con respecto al 4,4 por ciento registrado en septiembre, mes en el que la economía estadounidense añadió 119 mil empleos.

Aunque representa una caída en los números de creaciones de trabajo con respecto a la cifra anterior, el número de empleos reportado por el BLS en noviembre superó las estimaciones de 50 mil puestos pronosticados por analistas.

Otros datos mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas se estancó en octubre.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaba un 2.16 por ciento, hasta 55,61 dólares el barril.

¿Cómo abre hoy la Bolsa Mexicana de Valores?

A nivel local hay una caía del 1.14 por ciento a 63,589.79 puntos por parte de S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En tanto, el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 1.21 por ciento a 1,259.76.

En el cierre del lunes 15 de diciembre, se observó una baja de 0.60 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que operó en las 64 mil 326.16 unidades, y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, que se colocó en los mil 275.18 puntos restó 0.58 por ciento.