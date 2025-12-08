‘Semana Fed’ arranca con pérdidas para el peso: ¿Cuánto sube el tipo de cambio este lunes?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 8 de diciembre.

¿Se acabó la racha del peso mexicano? La moneda arranca con pérdidas la semana en la que se espera el tan pronosticado recorte de la Fed a la tasa de interés al rango de 3.5-3.75 por ciento.

“En el mercado cambiario las divisas muestran un comportamiento mixto frente al dólar, debido a cautela en anticipación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

¿Cuánto pierde el peso ante el dólar HOY 8 de diciembre?

La depreciación del peso es de 0.35 por ciento ante el dólar, de acuerdo con Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.23 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del viernes 5 de diciembre.

A pesar del retroceso de este lunes, el peso se perfila para tener un mejor cierre en 2025: El consenso de la Encuesta Citi proyecta que el tipo de cambio cerrará en 18.51 unidades, 24 centavos menos comparado con el análisis previo.

El consenso entre los especialistas es que el tipo de cambio retrocederá en 2026 y se ubique en los 19.20 pesos por dólar.

Este es el precio del dólar en los bancos

En ventanillas bancarias, el dólar se venden en 18.66 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.64 unidades por billete verde, informó el banco Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.15 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.69 por ciento.

Las monedas que más se aprecian ante el dólar este lunes 8 de diciembre son el shekel israelí con 0.93 por ciento; el real brasileño con 0.79 por ciento; el won surcoreano con 0.41 por ciento; el dólar neozelandés con 0.21 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.17 por ciento.

Con información de Valeria López