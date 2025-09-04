Wall Street avanza tras publicación de datos de empleo en EU: S&P 500 avanza 0.33%

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto, tras la publicación de un informe sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos en agosto que decepcionó a los operadores.

El S&P 500 registra un avance de 0.33 por ciento, en los 6 mil 467.88 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.32 por ciento más, en los 45 mil 420.75 puntos, y el Nasdaq con 0.30 por ciento al alza, ronda en los 21 mil 550 enteros.

La firma de procesamiento de nóminas ADP reveló este jueves que el pasado agosto se crearon 54 mil puestos de trabajo en el sector privado, una cifra inferior a los 75 mil empleos que esperaban los analistas del Dow Jones y a los 106 mil creados en julio.

Tras la publicación de estos datos, los mercados estiman en 97 por ciento la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte de los tipos de interés en su reunión del 17 de septiembre.

“Incluso los funcionarios más escépticos respecto a la flexibilización monetaria deberían reconocer los crecientes riesgos de la debilidad del mercado laboral. Si este impulso continúa en los próximos meses, las empresas pronto estarán despidiendo trabajadores más rápido de lo que los contratan, hasta el punto de un crecimiento laboral negativo”, dijo a Bloomberg Will Compernolle en FHN Financial.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores este 4 de septiembre?

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un avance de apenas 0.01 por ciento, colocándose en los 56 mil 657.48 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, se registra una baja de 0.04 por ciento, al ubicarse en los mil 192.03 puntos.

En Europa, el CAC 40 de Francia es el único que retrocede 0.15 por ciento, en los 7 mil 708.51 enteros, mientras que los aumentos son de 0.89 por ciento para el IBEX 35 de España, en los 14 mil 920.30 puntos, el DAX en Alemania gana 0.79 por ciento, con 23 mil 780.74 enteros, y el FTSE 100 de Londres con 0.44 por ciento más, ronda en las 9 mil 218.37 unidades.

En el mercado del petróleo se registran variaciones negativas de 0.66 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 63.55 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cede 0.84 por ciento, en un nivel de 67.03 billetes verdes el barril.

Con información de EFE.