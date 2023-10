Wall Street abre con cautela previo al informe de empleo en EU

Después de que el mercado estadounidense recibió encuestas de empleo con datos mixtos, la cautela por parte de los operadores continúa mientras esperan el informe oficial de empleo el próximo viernes 6 de octubre.

Asimismo, este jueves se informó que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa mostraron un aumento de 2 mil, lo que las ubica en 207 mil solicitudes, por debajo de las 211 mil que anticipaba el mercado.

Para los principales índices de Wall Street, las bajas las encabeza el Nasdaq con 0.93 por ciento, en los 13 mil 112.71 enteros, el S&P 500 cede 0.76 por ciento, alcanzando los 4 mil 231.43 puntos, y el Promedio Industrial Dow Jones baja 0.51 por ciento, con 32 mil 2961.14 unidades.

“Los operadores asimilan el dato de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y los rendimientos de los treasuries. El sentimiento negativo del mercado parece no cambiará hasta que no se vea con claridad que no habría más subidas de tasas de interés, particularmente por parte de la Reserva Federal”, indican analistas de CIBanco.

“La lógica del mercado actualmente es que ‘malas noticias económicas son buenas noticias y; viceversa’. Así, a medida que se publiquen más datos económicos buenos, que reflejen que la economía de EUA es capaz de soportar más subidas de tasa, la volatilidad seguirá”, agregaron.

En tanto, las negociaciones en Europa se encaminan a cerrar de forma mixta, siendo el DAX de Alemania el único en retroceder 0.20 por ciento, en los 15 mil 69.70 puntos, por el contrario, el IBEX 35 de España avanza 0.61 por ciento, en los 9 mil 158.77 enteros, el FTSE 100 en Londres suma 0.53 por ciento, con 7 mil 451.63 unidades y el CAC 40 de Francia suma apenas 0.02 por ciento, en los 6 mil 998.25 puntos.

En el mercado internacional de petróleo se moderaron las bajas, pero aún siguen registrando números rojos, para el West Texas Intermediate (WTI) se observa un retroceso de 1.21 por ciento, en los 83.20 dólares por barril y el Brent cede 1.32 por ciento, cotizando en los 84.68 dólares por unidad.