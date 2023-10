Gobierno ‘tira’ acciones de operadores aeroportuarios con cambio en concesiones

Las acciones mexicanas se derrumban este 5 de octubre después de que el Gobierno de México decidió inesperadamente cambiar los acuerdos de concesión de los operadores aeroportuarios, en lo que se interpreta como el último desafío del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los intereses empresariales.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a caer 4.4 por ciento, la mayor caída intradía desde marzo de 2020. Después redujo las pérdidas a 3.32 por ciento, a los 49 mil 46 puntos.

Las acciones de Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario del Centro Norte retrocedieron hasta 44 por ciento. Para estos últimos, conocidos como GAP y OMA, respectivamente, fue la peor caída intradía registrada.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) “unilateralmente y sin comunicación previa” modificó la estructura de tarifas relacionadas con sus aeropuertos, dijo GAP en un comunicado enviado fuera de horario al regulador local.

Gran parte de los ingresos de los operadores aeroportuarios en México proceden de las llamadas TUA, o tasas a los pasajeros por el uso de los aeropuertos.

No quedó claro de inmediato qué cambios había introducido el Gobierno, y las empresas no dieron más detalles. GAP, Asur y OMA declararon que están evaluando el efecto de los cambios en sus operaciones.

Un portavoz de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no respondió a una solicitud de comentarios.

Se avivan ‘temores’ de intervención

La inesperada medida del Gobierno de López Obrador es el último de una serie de desafíos a los intereses empresariales.

Al asumir el cargo, en 2018, canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, luego limitó la expansión de la inversión privada en energía y confiscó parte de la línea ferroviaria del multimillonario Germán Larrea.

En las últimas semanas, el Gobierno ha incrementado su actividad en el sector de los aeropuertos: Anunció la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y la transferencia de la gestión del aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Marina, tras un anuncio realizado en junio.

En agosto, López Obrador arremetió contra los elevados beneficios de los grupos aeroportuarios, pero dijo que no tocaría las concesiones.

“¿Saben cuánto ganan en promedio cada año?”, preguntó en su conferencia de prensa diaria del 10 de agosto. “¡Cincuenta por ciento por año. Somos respetuosos de los acuerdos, y por eso no estamos modificando esas concesiones, pero ya no podemos seguir con esa política. El Gobierno tiene que ser para servir al pueblo, no para ser un comité al servicio de una minoría”, declaró.