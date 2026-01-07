Con palanquetas y antojitos mexicanos: ¿Cuándo y dónde será la Feria de la Alegría y el Olivo 2026?

Hasta ahora, no se ha confirmado si se presentarán artistas en la Feria de la Alegría y el Olivo 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El 2026 arranca de la mejor manera para todos los amantes de los dulces tradicionales mexicanos y las palanquetas de amaranto, puesto que este enero tiene lugar la Feria de la Alegría y el Olivo.

Un evento que durante dos semanas convertirá a Xochimilco en una fiesta gastronómica que reúne sabores y tradiciones que han dado identidad al pueblo de Santiago Tulyehualco por generaciones.

Durante la Feria de la Alegría y el Olivo 2026 los productores de esta localidad abrirán sus puertas para compartir con visitantes y familias una amplia oferta de dulces, platillos y productos artesanales elaborados a partir de ingredientes locales.

Y aunque aún faltan algunos días para que arranque el evento, la Feria ya compartió algunos detalles de su edición número 53, con la cual buscan honrar la riqueza gastronómica de Santiago Tulyehualco.

Feria de la Alegría y el Olivo 2026: ¿Cuándo y dónde será el evento?

La Feria de la Alegría y el Olivo comenzó su trayectoria en 1971 con el objetivo de visibilizar el trabajo agrícola y artesanal del pueblo de Tulyehualco, especialmente en torno al amaranto, uno de los cultivos más antiguos de México, y al olivo, planta que se adaptó con éxito a esta región de Xochimilco.

A continuación te dejamos los datos clave para que puedas ser parte de la edición número 53 de la Feria de la Alegría y el Olivo.

Cuándo : del 31 de enero al 15 de febrero de 2026

: del 31 de enero al 15 de febrero de 2026 Dónde : Plaza Quirino Mendoza

: Plaza Quirino Mendoza Ubicación: Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, CDMX

Desde sus inicios, este encuentro ha buscado reconocer el esfuerzo colectivo de las familias que, generación tras generación, han preservado las técnicas de siembra y elaboración de productos tradicionales como la alegría, explicó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en una edición anterior, y esta ocasión no es la excepción.

Como ya es costumbre, el evento contará con un ambiente completamente familiar. Aunque la entrada es gratuita, considera que para poder comprar los productos, deberás llevar dinero.

Comida, degustaciones y más: ¿Qué habrá en la Feria de la Alegría y el Olivo 2026?

Durante la Feria de la Alegría y el Olivo 2026, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados con amaranto y aceituna, como dulces tradicionales, palanquetas, harinas, pastas, granolas, atoles, tamales, aceitunas y aceite de oliva.

También habrá muestras gastronómicas, antojitos mexicanos y venta directa de productores, con precios accesibles y garantía de frescura, tal como dieron a conocer los organizadores de la feria gastronómica en redes sociales.

La Feria del Olivo y el Amaranto se lleva a cabo en el pueblo de Santiago Tulyehualco, delegación Xochimilco, en donde productores y distribuidores, quienes se dedican a esta actividad por tradición, se reúnen. (Foto: Cuartoscuro) (David Polo)

La Secretaría de Turismo explicó anteriormente que el evento no solo celebra el sabor, sino también el valor nutricional de estos ingredientes, pues afirma que el amaranto es una fuente importante de proteína, calcio y hierro, además, el olivo aporta productos fundamentales en la cocina cotidiana: las aceitunas y el aceite de oliva.

El año pasado, la feria complementó la venta de productos con shows artísticos y musicales: se presentaron grupos de salsa, ska y rock, quienes animaron el ambiente familiar.

Aunque la cartelera cultural de 2026 aún no ha sido revelada, se espera que mantenga esta tradición, por lo que se recomienda estar pendiente de las redes sociales oficiales del evento para conocer las actividades programadas.