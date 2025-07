¡Hasta ver la cruz! ¿Es peligroso usar los vasos de las veladoras para tomar?

Si en tu casa hay un tóper de helado con frijoles dentro; cajas de galletas con hilos en su interior o recipientes de crema que almacenan salsas, es posible que también se reutilicen los vasos de las veladoras para tomar agua natural.

En especial, cuando las velas son colocadas en recipientes de vidrio, debido a que son vasos ideales para disfrutar de cualquier bebida: desde un agua de limón con chía y mucho hielo; jugo de naranja o un refresco de cola.

Pero antes de que sirvas tu bebida favorita en uno de estos vasos, debes tener en cuenta que esta práctica, aunque común, es posiblemente negativa para la salud por diferentes aspectos.

¿Qué tan seguro es usar los vasos de velas para tomar agua?

Rafael Carbajal, doctor en ingeniería bioquímica con especialidad en biotecnología microbiana por el Instituto Tecnológico de Durango, explicó en un video compartido en sus redes sociales los motivos por los cuales no es recomendable beber agua en vasos de vela.

Pueden estar contaminados por la cera

El doctor en ingeniería bioquímica señala que no existen estudios específicos sobre el uso de los vasos de las veladoras para tomar bebidas y su impacto en la salud; sin embargo, sí hay investigaciones sobre los efectos que tienen los compuestos que liberan las velas al quemarse.

Al respecto, ‘Rafa’ Carvajal señala que “algunos artículos reportan que hace daño, mientras otros estudios indican que no es para tanto, pero todos concluyen en que es mejor prevenir”.

Esto es debido a que, cuando la vela está encendida, se liberan hidrocarburos como tolueno y benceno, así como componentes entre los cuales se encuentra el formaldehído, todos en partículas muy pequeñas.

La cera de las velas puede liberar partículas tóxicas para el organismo. (Foto: Archivo) (Cuartoscuro)

Al respecto, Cleveland Clinic indica que el tolueno se utiliza habitualmente en disolventes de pintura y adhesivos; mientras que el benceno es un gas considerado cancerígeno, el cual se emite cuando se quema el carbón o petróleo.

“Todos estos hidrocarburos orgánicos volátiles se acumulan en la sangre”, explica la neumóloga Sobia Farooq, para el portal Cleveland Clinic, aunque se desconoce si este efecto es el mismo cuando se reutilizan vasos de veladora para beber agua.

Además, debes ser cuidadoso al lavar estos recipientes, pues consumir cera de parafina (material con el que están hechas las velas) puede ser negativo para la salud, de acuerdo con el portal especializado Mount Sinai.

Aunque ingerir parafina en pequeñas cantidades no es considerado tóxico, en exceso puede ocasionar dolor abdominal, náuseas, vómitos y posible estreñimiento, agrega el sitio web.

No son grado alimenticio

Además de la liberación de ciertas partículas, el ingeniero bioquímico Rafael Carbajal agrega que uno de los puntos más importantes, es que el material con el cual están hechos los vasos de veladoras no son grado alimenticio.

“(Los vasos) no son para tomar cosas, son para quemar las velas. Ese tipo de parafinas no son de grado alimenticio, no están hechas para tener contacto con alimentos”, explica el experto en su video.

El sitio especializado en la venta de velas DM Glasssware explica que el mejor vidrio para colocar este material es el templado, ya que es resistente al calor, e indica que es vital asegurarse que no contenga materiales como el plomo.

Los vasos que se utilizan para las veladoras no son de grado alimenticio, por lo que no son seguras para tomar agua en ellos. (Foto: Archivo)

Sin embargo, se desconoce si todos los fabricantes de las velas siguen la recomendación, además la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos solo considera a tres tipos de vidrio como seguros para su contacto con alimentos.

Mientras que The Cary Company, especializados en empaques, agrega que los tipos de vidrio más comunes contienen arena de sílice y otros ingredientes que afectan propiedades como la seguridad alimentaria.

¡Cuidado con las grietas! El riesgo de beber en vasos de veladora

Uno de los materiales más usuales en la fabricación de velas es el vidrio templado; sin embargo, la empresa Huide Glass especializada en la venta de este material, indica que no siempre es la mejor alternativa para colocar alimentos.

“Este vidrio, en la superficie, puede presentar microgrietas o desniveles que afectan la seguridad alimentaria (...) también es posible que se conviertan en un caldo de cultivo de bacterias”, señala.

Es posible que el vidrio templado, material con el cual están hechos los vasos de las velas, se agrieten. (Foto: Especial)

Por este motivo, para estar completamente seguros de que se puede tomar agua en los contenedores de las veladoras, lo ideal es verificar que el vidrio que se usa sea 100% de grado alimenticio.

“Sí es buena idea no utilizar los recipientes de las velas para consumir alimentos, si son para prácticas para la aromaterapia, utilicen velas con cera de abeja y que tengan esencias naturales, en un lugar ventilado”, agrega Rafael Carbajal.

¿Cómo limpiar los vasos de veladora?

El vaso de una veladora se puede limpiar utilizando agua caliente, tal como explica Carmen Velarde de Canal Cosmo de YouTube. Para ello puedes seguir estos pasos:

Pon a hervir agua.

Vacíala en el vaso (es importante que tenga menos de un centímetro de cera).

Retira todos los residuos que se despegaron, puedes ayudarte con una cuchara.

Lava muy bien el vaso.

Si quieres darle otra vida estos recipientes, lo mejor será que no formen parte de tu vajilla. Puedes usarlos para colocar cotonetes, ligas para el cabello, monedas e incluso como floreros, si son vasos alargados.