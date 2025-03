¿Qué pasa si tomo jugo de manzana con betabel?

El jugo de manzana con betabel es una buena fuente de nutrientes como fibra, magnesio, potasio y vitamina C. (Foto: Especial El Financiero)

De los creadores del ‘jugo vampiro’ llega otra deliciosa combinación hecha con remolacha: el licuado de manzana con betabel, una opción refrescante para tomar por las tardes junto a unas gorditas de chicharrón prensado e incluso en las mañanas para empezar el día.

Pues aunque es más común tomarse una lata de refresco junto a los antojitos mexicanos o beber café con azúcar por las mañanas, cambiar ambas bebidas por el jugo de betabel y manzana puede ser una gran opción, ya que es altamente nutritivo.

El jugo de manzana combinado con un poco de remolacha cuenta con efectos positivos en la salud. (Foto: Freepik)

Además, su sabor podría sorprenderte tanto como el jugo de piña con perejil o el zumo de guayaba con espinacas, pero si eso no te convence, quizás lo hagan los beneficios del licuado de manzana con betabel, pues este puede impactar de forma positiva en diferentes órganos, promoviendo una vida más saludable.

¿Qué beneficios tiene tomar remolacha con manzana?

El jugo de manzana con betabel es una buena fuente de vitaminas, minerales, fibra y hasta antioxidantes, nutrientes que pueden promover la salud del corazón y hasta una buena digestión, tal como han probado algunos estudios científicos.

Pero si no conoces ningunas de estas bondades, a continuación te presentamos cinco de ellas que sí cuentan con un respaldo científico, ya que no todo lo que se dice sobre esta bebida es 100 por ciento real.

¿El agua de betabel con manzana es saludable? Estos son sus nutrientes

Todos los beneficios de la remolacha y las manzanas son obtenidos a causa de los nutrientes que estos ingredientes pueden aportar al cuerpo, siempre y cuando esta bebida se tome con moderación y dentro de una buena alimentación.

Las manzanas son una fruta rica en manganeso, azufre, flúor, yodo, boro, selenio, potasio y zinc, además, esta es una buena fuente de fibra, así como de antioxidantes y vitaminas, entre las cuales destacan la E, C y B, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

El jugo de betabel puede aportar nutrientes al organismo si se consume de manera moderada, tal como ha corroborado la ciencia. (Foto: Pixabay)

Si hablamos de nutrientes, el betabel no se queda atrás, ya que este contiene folatos, potasio, fósforo, magnesio y calcio. Las remolachas también son ricas en antioxidantes tal como betacarotenos, y fibra, explica la revista El Poder del Consumidor.

¿Para qué sirve el jugo de betabel con manzana? Es bueno para el corazón

Las manzanas cuentan con un componente llamado polifenoles, los cuales tienen la capacidad de reducir la presión arterial, lo que es beneficioso para el corazón, ya que en niveles elevados es un factor de riesgo para las enfermedades cardiacas, de acuerdo con Healthline.

Una investigación publicada en la National Library of Medicine encontró que las personas que tomaron jugo de remolacha rico en nitratos tuvieron una reducción en la presión arterial, un efecto que duró casi 24 horas.

El jugo de manzana con betabel posiblemente ayuda a reducir la presión arterial. (Foto: Especial El Financiero).

Medical News Today explica que este efecto es debido a los nitratos del betabel, debido a que estos se convierten en óxido nítrico en el cuerpo, el cual ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, lo que ayuda a disminuir la presión arterial.

¿Qué pasa si tomo jugo de betabel con manzana todos los días en ayunas? Puede promover la digestión

La nutricionista Elizabeth Shaw explica para el portal Eating Well que no se obtienen beneficios adicionales solo por comer los alimentos en ayunas, por lo que beber todos los días el jugo de manzana con betabel con el estómago vacío no tiene ninguna bondad extra.

A pesar de ello, tomar el zumo a cualquier hora del día podría ser positivo para la salud digestiva, debido a que las manzanas son ricas en un tipo de fibra llamada pectina, la cual llega intacta hasta los intestinos y promueve el crecimiento de las bacterias buenas, explica Healthline.

Tanto las manzanas como el betabel son alimentos ricos en fibra, componentes que pueden beneficiar la salud digestiva. (Foto: Especial El Financiero)

El betabel también forma parte de los alimentos ricos en fibra, ya que el portal especializado en salud explica que una sola taza de este puede aportar 3.4 gramos de fibra y además de tener el mismo beneficio que la manzana en la digestión, cuenta con uno adicional.

Pues Healthline explica que la fibra de las remolachas puede “promover la salud digestiva, mantener la regularidad intestinal y prevenir afecciones digestivas como el estreñimiento y la enfermedad inflamatoria intestinal”.

¿El licuado de betabel con manzana puede reducir el riesgo de padecer cáncer?

Una investigación publicada en la revista científica Nutrition & Food Science encontró que el jugo de remolacha es posiblemente eficaz para detener el crecimiento de las células en los tumores, inhibir la formación de nuevos vasos que los alimentan y para la muerte celular.

Healthline agrega que este efecto se puede deber a componentes como la betaína, ácido ferúlico, rutina, kaempferol y ácido cafeico, los cuales han demostrado tener propiedades anticancerígenas, pero se necesita más investigación.

Los antioxidantes de las manzanas y el betabel pueden ser beneficiosos para reducir los factores de riesgo del cáncer. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo).

Este portal especializado en salud agrega que los antioxidantes de las manzanas también pueden ser útiles para reducir los factores de riesgo del cáncer, en especial los polifenoles, pero también son necesarios más estudios.

¿Para qué es bueno el licuado de manzana con betabel? Así beneficia al cerebro

Un estudio disponible en la National Library of Medicine encontró que el betabel puede contribuir a mejorar el flujo sanguíneo al lóbulo frontal del cerebro, el cual es importante en la toma de decisiones.

Healthline agrega que una revisión de estudios encontró que comer más verduras y frutas, como las manzanas, puede mejorar la salud mental.

Receta: ¿Cómo se prepara el jugo de betabel con manzana?

Hacer jugo de betabel con manzana es tan sencillo como preparar el jugo de naranja con zanahoria y la mejor parte es que no es necesario contar con un procesador de alimentos. Los ingredientes para esta bebida son los siguientes:

1 manzana con cáscara, sin corazón, picada en trozos

1 taza de betabel picado

1/2 litro de agua

El jugo de un limón (opcional)

Miel de abeja (opcional)

El jugo de manzana con betabel se puede hacer directamente en la licuadora. (Foto: Shutterstock).

Cuando tengas todos los ingredientes lavados, desinfectados y cortados, los debes colocar en la licuadora y moler hasta obtener el zumo. En caso de ser necesario, agrega un poco más de agua. Tras ello sirve en un vaso y endulza con miel si así lo deseas.

¿Es seguro tomar jugo de manzana con betabel?

El jugo de manzana con betabel cuenta con beneficios en la salud; sin embargo, beberlo en exceso podría ocasionarte algunos efectos secundarios negativos, por lo que lo mejor será consumirlo de manera ocasional y siempre acompañado de una dieta balanceada.

Orina de color rojo : Medical News Today explica que los colorantes naturales de la remolacha pueden ocasionar que la orina y las heces se tornen de un color rojizo, aunque se trata de un cambio temporal e inofensivo. Esto solo sucede cuando comes mucho betabel.

: explica que los colorantes naturales de la remolacha pueden ocasionar que la orina y las heces se tornen de un color rojizo, aunque se trata de un cambio temporal e inofensivo. Esto solo sucede cuando comes mucho betabel. Intoxicación: al hacer la bebida debes ser cuidadoso y retirar todas las semillas de la manzana, ya que estas contienen cianuro, el cual en niveles elevados es venenoso, explica WebMD.

Beber jugo de betabel en exceso podría ser perjudicial para ciertos órganos, entre los que se encuentra el riñón. (Foto: Especial El Financiero)