¿Para qué sirve el té de hoja de guayaba con canela?

¡Alto ahí! Si te vas a preparar un té de manzanilla con miel o harás uno de jengibre con limón, te recomendamos dejar estos ingredientes y probar algo diferente: se trata de la infusión de hoja de guayaba con canela, la cual te sorprenderá por su delicioso sabor.

Pero eso no es todo, pues tal como sucede con las tisanas hechas con ingredientes naturales como la de cúrcuma con clavos de olor, el té de canela con hoja de guayaba y canela ha sido relacionado con una gran cantidad de presuntos beneficios en la salud.

¿Para qué es bueno el té de hoja de guayaba con canela? Estos son los beneficios

Las hojas de guayaba provienen del árbol llamado guayabo, el cual suele crecer en países con un clima tropical, de acuerdo con el Gobierno de Tijuana, y aunque es más común comer su fruto, es decir las guayabas, las hojas de éste también se pueden aprovechar.

Éstas cuentan con múltiples beneficios en la salud, los cuales se suman a las propiedades de la canela, una especia rica en antioxidantes, hierro, calcio, zinc, potasio, selenio, vitamina B6 y C, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

Estos son los beneficios del té de hoja de guayaba con canela. (Foto: Especial El Financiero)

Aunque se cree que la canela con hojas de guayaba cuenta con beneficios en el organismo, solo algunos de ellos han sido corroborados de manera científica, por lo que te contamos qué se ha investigado sobre las propiedades de la infusión.

¿Qué enfermedades cura el té de hojas de guayaba con canela? Estos son sus usos medicinales

La hoja de guayaba se suele utilizar como un remedio casero para combatir la diarrea, de acuerdo con la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana; mientras que la canela se usa para combatir ciertas infecciones causadas por bacterias, pero, ¿realmente tienen propiedades medicinales?

Healthline explica que una investigación encontró que el extracto de hoja de guayaba puede beneficiar la salud digestiva, en especial cuando las personas padecen diarrea, debido a que ayuda a reducir la intensidad y duración de esta enfermedad.

Además, dos investigaciones publicadas en la National Library of Medicine encontraron que las hojas de guayaba tienen propiedades antimicrobianas y el portal especializado en salud explica que es posible que éstas tengan la capacidad de neutralizar los microbios dañinos en el intestino que generan la diarrea.

El té de canela con hoja de guayaba es una bebida reconfortante con posibles beneficios para la salud. (Foto: Especial El Financiero / Shutterstock).

Sobre las propiedades medicinales de la canela, se ha encontrado que esta cuenta con un efecto antimicrobiano, el cual le es dado por el cinamaldehído uno de los principales componentes de la especia.

Healthline explica que algunas investigaciones han encontrado que éste puede inhibir el crecimiento de ciertas bacterias, incluidas la Listeria y Salmonella, una infección que provoca diarrea, náuseas, vómitos y escalofríos, cólicos estomacales y dolor de cabeza de acuerdo con Mayo Clinic.

A pesar de que se han encontrado algunos efectos positivos del té de hoja de guayaba con canela, no hay suficiente investigación que pueda demostrar que estos ingredientes pueden tratar enfermedades, por lo que jamás debes reemplazar tus medicamentos o una consulta médica con esta infusión.

¿Para qué sirve el té de hojas de guayaba con canela? Beneficia a la salud del corazón

Entre todas las medidas que se pueden tomar para mantener la salud del corazón se encuentra el beber, de manera ocasional la infusión con hoja de guayaba, debido a que una investigación publicada en la revista científica Elsevier encontró que éstas son ricas en antioxidantes y vitaminas, las cuales promueven la salud de éste órgano.

Un estudio publicado en la revista Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology también encontró que el extracto de hoja de guayaba se ha relacionado con una disminución en la presión arterial y en el colesterol malo.

Healthline explica que esto es beneficioso debido a que ambos factores están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, aunque son necesarios más estudios para comprobar estos efectos.

Las hojas de guayaba tienen la capacidad de reducir la presión arterial, lo que puede resultar beneficioso para la salud del corazón. (Foto: Pixabay)

El portal WebMD explica que si se toman 1.5 gramos de suplementos de canela al día se puede obtener una reducción en el colesterol malo, los triglicéridos y el azúcar en sangre, lo que reduce los factores de riesgo de las enfermedades cardiacas.

Healthline agrega que hay investigaciones que encontraron que la canela reduce la presión arterial cuando se consume de manera constante durante al menos 8 semanas, lo que puede promover un corazón más sano.

¿El té de hojas de guayaba ayuda a perder peso? Esto sabemos

Entre todos los remedios caseros para bajar de peso se encuentra el té de canela y hoja de guayaba, ya que se cree que, al igual que el agua de limón con chía o la infusión de cúrcuma, puede impactar de manera positiva al quemar grasas y disminuir el apetito, pero, ¿es real?

Medical News Today explica que un metaanálisis encontró que la canela logró reducir de manera significativa el peso corporal y el índice de masa corporal (IMC) cuando se consumieron dosis de 3 gramos o más, e indica que otra investigación hecha en roedores encontró que el extracto de canela promueve la descomposición de las grasas.

“Aunque estos hallazgos son prometedores, es posible que no se apliquen a los humanos”, indica el portal sobre los presuntos beneficios de la canela para perder peso.

Hay quienes asocian a la canela con la pérdida de peso. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

A pesar de que se considera que las hojas de guayaba pueden regular el apetito no existe evidencia científica que compruebe que este ingrediente puede ayudar a bajar de tallas; Healthline agrega que la fruta tropical, es decir la guayaba curda, sí es posiblemente beneficiosa para este fin.

Recuerda que la mejor manera de conseguir tus metas siempre será llevar una alimentación balanceada, así como realizar actividad física.

¿El agua de hoja de guayaba con canela reduce los niveles de azúcar en sangre?

Entre las bondades del té de hoja de guayaba con canela se encuentra que ambos ingredientes tienen la capacidad de reducir los niveles de azúcar en la sangre, según con lo que han encontrado algunas investigaciones científicas.

Tal como un estudio publicado en la revista Nutrition & Metabolism, ya que en este se encontró que beber té de hojas de guayaba reducía los niveles de azúcar en sangre después de una comida, este efecto duró cerca de dos horas.

Healthline asegura que algunos estudios realizados en probeta encontraron que el extracto de hoja de guayaba mejoraba los niveles de azúcar en sangre, el control de la glucosa plazo, así como la resistencia a la insulina.

Los antioxidantes presentes en la guayaba pueden ser beneficiosos para promover la salud del organismo en general. (Foto: Pexels)

La canela también tiene un impacto positivo en el organismo, debido a que Medical News Today señala que un estudio encontró que esta especia podría ser beneficiosa para controlar la diabetes tipo 2 al ayudar a regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

A pesar de ello, el portal especializado en salud explica que se necesitan más análisis y estudios que puedan comprobar que la canela realmente ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que no debes cambiar las recomendaciones médicas por remedios caseros.

¿El agua de hoja de guayaba con canela reduce el riesgo de padecer cáncer?

Healthline explica que hay investigaciones que se han realizado en probeta que demostraron que el té de hoja de guayaba tiene un efecto anticancerígeno, debido a que puede prevenir y detener el crecimiento de las células cancerosas.

El portal especializado en salud agrega que este efecto le es posiblemente dado por los altos niveles de antioxidantes con los que cuenta la hoja de guayaba; sin embargo, indica que son necesarias más investigaciones para demostrar si realmente ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer.

Los antioxidantes presentes en las hojas de guayaba y la canela pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer. (Foto: Especial El Financiero)

Un estudio publicado en la National Library of Medicine el descubrió que el cinamaldehído podría bloquear cierta proteínas involucradas en el crecimiento del cáncer; sin embargo, estas investigaciones se realizaron en roedores.

Esto coincide con los hallazgos de un artículo publicado en la revista Frontiers, debido a que este encontró que el cinamaldehído podría reducir el crecimiento y la propagación de las células de cáncer de ovario en análisis realizados en probetas.

¿Cómo se prepara el té de hoja de guayaba con canela? Así se hace la infusión

La receta para el té de hoja de guayaba con canela es muy sencilla de realizar, ya que necesitarás tres ingredientes:

De 5 a 6 hojas de guayaba

Una ramita pequeña de canela

Una taza de agua

Para la preparación, lo único que debes hacer es colocar las hojas de guayaba con canela y agua en una olla y dejarlas en la estufa a fuego medio. Una vez que hiervan, apágala y reserva por unos minutos; finalmente sirve la infusión. Si lo deseas, endulza con un poco de miel de abeja.

¿Cuáles son los efectos negativos del té de hoja de guayaba con canela?

Aunque Medical News Today indica que no se ha encontrado ningún efecto adverso notable por consumir hoja de guayaba no es recomendable ingerir la infusión en grandes cantidades, ya que no existe evidencia que pueda descartar las consecuencias negativas de este ingrediente.

Además, la canela cuenta con efectos secundarios si se come en exceso, de acuerdo con el National Center for Complementary and Integrative Health, quien indica que algunas de las consecuencias son:

Aunque la hoja de guayaba no cuenta con efectos secundarios, la canela sí tiene algunas consecuencias negativas. (Foto: Unsplash)