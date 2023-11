¿Cuál es el efecto del aceite de coco en el hígado?

El aceite de coco se promueve como un remedio popular para el hígado, pero su efecto puede no ser el esperado. (Foto: Especial / El Financiero).

El aceite de coco se convirtió en un ingrediente de moda en las cocinas de todo el mundo, pero además de ello se volvió una tendencia en remedios caseros, incluso algunos involucran supuestos beneficios para el hígado, ¿pero qué tanto se ha probado en realidad?

Los cocos son frutos saludables, de los cuales salen productos como el agua, abundante cuando está verde y famosa por sus electrolitos para rehidratar, o bien, de su pulpa se elabora la ‘leche’ vegetal y el aceite.

Este aceite se hace con la pulpa prensada o extraída en frío de los cocos, tiene la característica de que a temperatura ambiente es una sustancia sólida y blanca, como la manteca, pero al calentarse se hace transparente.

Podemos ver todo tipo de recomendaciones en Internet sobre ingerir una cucharada en ayunas para bajar de peso o tener más energía, sin embargo, ese hábito no es saludable debido al exceso de grasas saturadas que se suma en una dieta cotidiana.

Este alimento de coco es 100% grasa y es de los pocos aceites vegetales con abundantes grasas saturadas (tiene del 80 al 90%).

El aceite de coco es sólido a temperatura ambiente. (Foto: Wikimedia Commons)

¿Qué hace el aceite de coco al hígado?

La creencia popular también dice que consumir aceite de coco puede regenerar el hígado, e incluso desintoxicarlo, ¿y qué hay de cierto?

Según Medical News Today, el aceite de coco se ha investigado por la posible prevención de las enfermedades hepáticas, pero falta mucho antes de afirmarlo como un beneficio.

Hay algunas investigaciones sobre su efecto en el hígado, en especial se ha estudiado el aceite de coco virgen, el cual utiliza la pulpa fresca del coco, mientras que el refinado emplea la del fruto seco, también llamado copra.

Según Web MD, el aceite de coco virgen tiene más nutrientes como la vitamina E y polifenoles (con propiedades antioxidantes).

Popularmente, las personas recomiendan una cucharadita de aceite de coco en ayunas, aunque puede tener efectos secundarios. (Foto: Especial).

Así, se habla de beneficios contra el hígado graso, daño hepático o cáncer, pero las investigaciones son en animales o de laboratorio y no se han probado en humanos, por ejemplo:

Según el Journal of the Science of Food and Agriculture (2017), el aceite de coco virgen puede impedir el desarrollo de hepatosteatosis ( forma de hígado graso ) en ratas , además de que también es capaz de revertirla.

(2017), el aceite de coco virgen puede impedir el desarrollo de hepatosteatosis ( ) , además de que también es capaz de revertirla. Una investigación de 2013 publicada en Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology vio que el aceite de coco virgen tiene componentes activos con efectos protectores contra el daño hepático de ratas.

vio que el aceite de coco virgen tiene componentes activos con de ratas. En 2019, una investigación del Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry consideró que los ácidos grasos del aceite de coco pueden tener potencial anticancerígeno para el hígado.

El aceite de coco es un ingrediente controvertido por sus supuestos beneficios y efectos secundarios. (Foto: Especial).

¿El aceite de coco ayuda a desintoxicar?

Si bien este ingrediente se promueve como parte de las dietas ‘detox’ para limpiar el organismo, quizá también te vas a decepcionar en este aspecto.

Mayo Clinic dice que las dietas de desintoxicación son innecesarias y no funcionan porque el cuerpo ya hace este proceso por sí solo, de hecho, el hígado es uno de los órganos que hace este trabajo, ya que parte de sus funciones es limpiar toxinas.

“Tu cuerpo es experto en deshacerse de las toxinas, comas lo que comas. Las toxinas no se acumulan en tu hígado, riñones o cualquier otra parte de tu cuerpo, y no vas a deshacerte de ellas con la última maravilla de desintoxicación”, dice Web MD.

El aceite de coco con café puede hacer subir de peso. En redes sociales se discuten sus efectos.

¿Qué le pasa a mi cuerpo si tomo aceite de coco todos los días?

Aunque este alimento se promueve para eliminar la grasa abdominal, controlar el apetito, fortalecer el sistema inmunológico, prevenir enfermedades cardíacas y evitar la demencia y la enfermedad de Alzheimer, Harvard Health Publishing explica que en realidad no se han probado estos supuestos beneficios.

Según Harvard, no está probado que el aceite de coco ayude a quemar calorías, de hecho, si ingieres mucho diario, podrías subir de peso porque tiene muchas calorías (una cucharada contiene alrededor de 120, y 14 gramos de grasa).

En cuanto a su efecto en el corazón, las investigaciones no son concluyentes: algunas han visto que aumenta el colesterol bueno, pero otros afirman que en realidad eleva los niveles del malo.

El aceite de coco puede consumirse al igual que otras grasas o aceites, es hasta cierto punto nutritivo, pero el exceso afecta al cuerpo y en realidad hay opciones más saludables.

El aceite de oliva es más saludable que el de coco. (Foto: Especial).

Los potenciales beneficios para el hígado no se han confirmado en humanos, no se recomienda comenzar a ingerir aceite de coco para tratar sus malestares, de hecho, ante los resultados contradictorios en la salud, no se sugiere excederse con un consumo cotidiano.

Si bien este ingrediente puede consumirse al igual que otras grasas o aceites y es hasta cierto punto nutritivo, el exceso afecta al cuerpo.

No se considera la opción más saludable por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual recomienda en su lugar las grasas no saturadas (presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soja, canola y oliva).

Healthline recomienda no exceder dos cucharadas al día y emplearlo para cocinar como cualquier otro aceite: “esto deja poco espacio para otras fuentes de grasas saturadas, como la mantequilla o la manteca”.