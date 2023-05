¿Aguachiles de 1 MDP en el GP de Miami? Esto incluye el menú de la lujosa curva 7

La Fórmula Uno continúa con su temporada con el Gran Premio de Miami y este año algunos de los asistentes al evento tuvieron la oportunidad de probar platillos de una chef que estuvo en el listado de The World’s 50 Best en 2020.

El GP de Miami 2023 se ha caracterizado por la presencia de varias celebridades como el cantante A$AP Rocky, el actor Vin Diesel, entre otros que se dieron cita en la ciudad para ver la carrera donde sale desde la pole position el piloto Sergio ‘Checo’ Pérez.

Uno de los paquetes que ofrece el evento de la Fórmula Uno fueron las Sunset Cabanas, un espacio al aire libre en el que se puede apreciar parte de la pista del Autódromo Internacional de Miami con una oferta gastronómica exclusiva.

¿Cómo es el paquete de Sunset Cabanas en el GP de Miami?

El paquete consiste en pequeñas cabañas privadas, para alrededor de 15 personas, dentro de las curvas 6, 7 y 8 del Gran Premio de Miami en el que se puede gozar de alimentos y bebidas. El lugar se encuentra en el MIA Marina, un sitio que se asemeja a un puerto con yates.

En ocasiones pasadas, los fanáticos de la F1 habían criticado el uso de plástico para asemejar agua en el MIA Marina; sin embargo, este año los organizadores del evento incluyeron el líquido alrededor de los supuestos yates.

Este año, la F1 incluyó agua en el MIA Marina. (Foto: Instagram / @f1mia)

Este año la oferta gastronómica fue realizada por la chef Michelle Bernstein que, en 2020, entró al listado de The World’s 50 Best con su establecimiento Café La Trova que también se encuentra ubicado en Miami.

Michelle Bernstein es una chef estadounidense que se ha especializado en gastronomía de América Latina. A lo largo de su carrera ha ganado varios reconocimientos y hasta cuenta con su propio libro que lanzó en 2008: Cuisine a Latina: Fresh Tastes and a World of Flavors from Michy’s Miami Kitchen.

El sitio web de la F1, explica que algunos de los platillos son un sándwich wagyu ribeye, tostada de camarones con aguachile, entre otros. Cabe destacar que el wagyu es considerada como una de las carnes más costosas (y deliciosas) del mundo.

El paquete de Cabanas Sunset del GP de Miami incluye algunas bebidas y alimentos. (Foto: Instagram / @indianapoleats)

¿Cuánto cuesta el paquete de Sunset Cabanas en el GP de Miami?

Aparte de tener acceso a parte de las curvas 6 y 7, los huéspedes de estas cabañas también tienen oportunidad de gozar de un bar privado y de espacios con sombra para protegerse del sol.

De acuerdo con The Daily Mail, este paquete VIP tiene un precio de 67 mil dólares, lo que se traduce a un millón 190 mil pesos mexicanos.

El Gran Premio de Miami se ha coronado como una de las carreras más caras de la temporada 2023 de la Fórmula Uno. Algunos de sus boletos más baratos se encontraban en 880 dólares, es decir unos 15 mil 800 pesos de acuerdo con el cambio actual.

Estos son los precios que se distribuyeron por algunas de las zonas exclusivas del evento de este año: