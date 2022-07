The World’s 50 Best 2022: Los restaurantes mexicanos Pujol y Quintonil avanzan al top 10 mundial

Este lunes el talento mexicano de nuevo destacó en la ceremonia de premiación de The World’s 50 Best Restaurants, ranking considerado como los Oscar del mundo gastronómico: Quintonil, del chef mexicano Jorge Vallejo, y Pujol, de Enrique Olvera, entran al top 10.

La clasificación de The World’s 50 Best fue creada por la revista británica Restaurant en 2002, la selección cuenta con un panel de más de mil personas expertas en el ramo, así como un proceso de votación estructurado y auditado.

En la última década han destacado los mexicanos, el año pasado Pujol estaba en el número 9 y ahora avanza al lugar 5, además fue reconocido como el mejor de Norteamérica.

Mientras que Quintonil, que en 2021 era el 27, arrasó hasta la posición número 9, asimismo, el chef Jorge Vallejo se llevó el premio Estrella Damm Chef’s Choice.

En el listado del 51 al 100, dado a conocer previamente, también hay cuatro restaurantes de México: Alcalde (51), Sud 777 (52), Rosetta (60) y Máximo Bistrot (89); asimismo, destaca Kol (73), en Londres, del chef mexicano Santiago Lastra, y Cosme (69), de Nueva York, fue fundado por Enrique Olvera, de Pujol, y es dirigido por Gustavo Garnica.

El mejor restaurante del mundo este año es Geranium, de Copenhague, Dinamarca, el cual toma el lugar de Noma, el cual ocupó ese puesto no solo en 2021, sino en 2010, 2011, 2012 y 2014, ahora pasará al Best of the Best, una especie de salón de la fama que acoge a los antiguos número 1.

The World’s 50 Best 2022 (1-50)

Geranium, Copenhague, Dinamarca. Central, Lima Perú (mejor restaurante de la región de Sudamérica) Disfrutar, Barcelona, España. Diverxo, Madrid, España. Pujol, CDMX, México (mejor restaurante de la región de Norteamérica). Asador Etxebarri, España. A Casa do Porco, São Paulo, Brazil. Lido 84, Gardone Rivieria, Italia Quintonil, Ciudad de México, México. Le Calandre, Rubano, Italia. Maido, Lima, Perú. ULIASSI, Senigalia, Italia, (premio a la mejor nueva entrada de la lista). Steirereck, Viena. Don Julio, Buenos Aires, Argentina. Reale, Castel di Sangro, Italia. Elkano, Getaria, España. Nobelhart & Schmutzig Berlín, Alemania (premio de Villa Massa Highest Climber Award). Alchemist, Copenhague, Dinamarca. Piazza Duomo, Alba, Italia. Den, Tokio, Japón (mejor restaurante en la región del continente de Asia). Mugaritz, San Sebastián, España. Septime, París, Francia. The Jane, Bélgica. The Chairman, Hong Kong. Frantzén, Estocolmo, Suecia. Restaurant Tim Raue, Berlín, Alemania. Hof Van Cleve, Bélgica. Le Clarence, París, Francia St. Hubertus, San Casiano, Italia. Florilège, Tokio, Japón. Arpège, París, Francia. Mayta, Lima, Perú. ATOMIX, Nueva York, Estados Unidos, (premio de Gin Mare Art of Hospitality Award). Hiša Franko, Eslovenia. The Clove Club, Londres, Reino Unido. ODETTE, Singapur. FYN, Cape Town, Sudáfrica (mejor restaurante de la región de África). Jordnær, Copenhague, Dinamarca. Sorn, Bangok. Schloss Schauenstein, Suiza. La Cime, Osaka, Japón. Quique Dacosta, Dénia, España. BORAGÓ, Santiago de Chile. Le Bernardin, Nueva York, Estados Unidos. Narisawa, Tokyo, Japón. Belcanto, Lisboa, Portugal. OTEQUE, Río de Janeiro, Brasil. Leo, Bogotá, Colombia. Ikoyi, Londres, Reino Unido. Singlethread, California, Estados Unidos

The World’s 50 Best 2022 (51-100)

51. Alcalde, Guadalajara

52. Sud 777, Ciudad de México

53. D.O.M., São Paulo

54. Lyle’s, Londres

55. Azurmendi, Larrabetzu

56. La Colombe, Ciudad del Cabo

57. Trèsind Studio, Dubai

58. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, París

59. Sazenka, Tokio

60. Rosetta, Ciudad de México

61. La Grenouillère, La Madelaine-sous-Montreuil

62. Ernst, Berlín

63. Mesa del Chef en Brooklyn Fare, Nueva York

64. Fu He Hui, Shanghai

65. Le Du, Bangkok

66. Sühring, Bangkok

67. Evvai, São Paulo

68. Kjolle, Lima

69. Cosme, Nueva York

70. Zén, Singapur

71. Mingles, Seúl

72. Atelier Crenn, San Francisco

73. Kol, Londres

74. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills

75. Samrub Samrub Thai, Bangkok

76. Neighborhood, Hong Kong

77. Mesa de Bruno Verjus, París

78. Lasai, Río de Janeiro

79. Estela, Nueva York

80. AM par Alexandre Mazzia, Marsella

81. Brat, Londres

82. Sézanne, Tokio

83. El Chato, Bogotá

84. Gimlet en Cavendish House, Melbourne

85. Raan Jay Fai, Bangkok

86. Mikla, Estambul

87. Orfali Bros Bistro, Dubai

88. Mishiguene, Buenos Aires

89. Máximo Bistrot, Ciudad de México

90. Wolfgat, Paternoster

91. Oriole, Chicago

92. Indian Accent, Nueva Delhi

93. Hertog Jan en el Santuario Botánico, Amberes

94. Burnt Ends, Singapur

95. Meta, Singapur

96. Maní, São Paulo

97. Benu, San Francisco

98. Tantris, Múnich

99. Flocons de Sel, Megève

100. Wing, Hong Kong