Sopas en crema: Exceso de sodio y harinas; esto dice el estudio de Profeco

Más de una persona se ha declarado ‘fan’ de las sopas en crema enlatadas, que van desde ingredientes como champiñón, jitomate, verduras, queso o elote, por mencionar algunas. Sin embargo, no todas que venden en latas en los supermercados son lo que dicen ser.

La edición de la Revista del Consumidor de octubre ha preparado un especial acerca de estos productos, que se pueden encontrar en el área de sopas en las tiendas de autoservicio. Con el mismo, la Profeco espera orientar a las y los consumidores al momento de elegir cuál comprar.

Estudio de calidad de sopas cremas envasadas de la Profeco: Así se realizó

De acuerdo con la Revista del Consumidor, se analizaron 18 productos, que incluyen algunas de las marcas más conocidas del mercado, como:

Knorr

Campbell´s

Bio

Idahoan

Extra Special

Intalmesa

A las mismas se les realizaron los estudios de calidad correspondientes a través de la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor; los productos incluidos en esta edición son de elote, champiñón, chile poblano y queso, por mencionar algunos.

Se prepararon de acuerdo con las instrucciones de uso que vienen en su etiqueta y se determinó el contenido de proteína, grasa, carbohidratos, sodio, azúcares y el aporte energético en una taza de producto.

De igual forma, comprobaron que el contenido neto que viene en la etiqueta sea el correcto, así como la información comercial que poseen.

Un dato a considerar es que estos productos no están regidos por una NOM oficial, por lo cual a pesar de que algunos de ellos no cumplen con lo que ofrecen, no serán retirados del mercado.

Resultados del estudio a sopas cremas instantáneas

Los resultados advierten principalmente que la cantidad de verduras o queso -dependiendo del sabor que sea- es de alrededor del dos por ciento e incluso menos.

También hubo algunos productos a los que se les detectó una cantidad de sodio mayor a la recomendada por la OMS -más de la mitad de una porción diaria-, así como aquellas que tienen glutamato monosódico, que puede ser perjudicial para la salud si se consume en grandes cantidades.

Entre las cosas que se encontraron en el estudio, que estará disponible en su totalidad en la Revista del Consumidor de octubre, son: