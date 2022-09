Día Internacional del Chocolate: 3 Mitos sobre este alimento de cacao

El chocolate ha enloquecido paladares alrededor del mundo, rodeado de variedad, historias y menciones en la literatura, su fama es tal que tiene una conmemoración mundial.

Este 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, impulsado en Francia en 1995 como un homenaje al nacimiento del escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate; la fecha fue apoyada por Estados Unidos, ya que ese día también vino al mundo Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey.

Los mitos forman parte de este legendario alimento que proviene del árbol del cacao, ingrediente del actual territorio mexicano, te contamos algunos de los más populares que lo rodean.

¿El chocolate es afrodisiaco?

El chocolate como bebida maravilló a los paladares novohispanos en Nueva España, pero no a todos: algunos lo consideraban una bebida peligrosa, afrodisiaca y demasiado festiva.

Según la investigadora Sonia Corcuera, este ingrediente era visto con desconfianza en la época: “¿puede una bebida tan agradable, tan seductora como el chocolate ser considerado un alimento?”, dice en un proyecto radiofónico llamado ‘Historia de la vida cotidiana’.

Sin embargo, en un artículo de la UNAM, María Emilia Bayer, asesora del Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que es un mito este efecto afrodisiaco, el cual fue difundido por cuestiones mercadológicas.

La bióloga dijo que el chocolate es rico en triptófano, precursor de la serotonina, la cual se relaciona con el placer y el humor, sustancia considerada afrodisiaca, no obstante, las cantidades que contiene son demasiado bajas como para tener un efecto notable.

¿El chocolate causa acné?

Aunque es posible que culpes a esos bombones que comiste hace unos días por esos granitos que surgen en tu rostro, la realidad es que no existen pruebas contundentes de que el chocolate cause acné.

En el sitio Eat this, not that, la especialista Lisa Moskovitz explica: “No hay estudios hasta la fecha que confirmen categóricamente que el chocolate provoque brotes... Si bien una dieta alta en azúcar puede exacerbar la piel propensa al acné existente, no es la causa principal de las molestas espinillas”.

La experta agrega que realidad los brotes llegan por varios factores como el tipo de piel, las hormonas, la edad, la genética, los factores ambientales la rutina de cuidado, lo cual puede tratarse con una dieta balanceada que sí puede incluir chocolate en ciertas cantidades.

¿El chocolate es dañino para la salud?

La fascinación por este alimento que nace del procesamiento del cacao ha llevado a excesos.

En medio de la variedad del chocolate podemos encontrar de todo tipo, incluso hay algunos que no lo son aunque lo parecen y se vuelven un riesgo cuando tienen altas cantidades de azúcares y muy poco cacao.

Sin embargo, el verdadero chocolate de calidad puede traer beneficios para la salud, en ciertas cantidades.

Moskovitz señala: “Puede ser difícil creer que algo que sabe tan bien no sea ‘malo’ para ti, pero ese es absolutamente el caso cuando se trata de chocolate”.

La investigadora refiere en particular al chocolate negro, el cual proporciona nutrientes y antioxidantes; en tanto se elija uno con menos azúcar, éste puede formar parte de una alimentación balanceada.