La cerveza evitaría pérdida de masa ósea gracias a un componente, afirma estudio científico

Actualmente, la cerveza es una de las bebidas más gustadas por la gente no solo en México, sino en el mundo. Ya sea para una tarde calurosa, convivir con los amigos en fin de semana o por el puro gusto, una ‘bien fría’ no le cae mal a nadie.

Se ha comprobado a través de diversos estudios que esta bebida hecha a base de cebada aporta varios beneficios a la salud, como cardiovasculares, contra la depresión e incluso puede ayudar a prevenir la diabetes, por mencionar algunos.

Uno de los descubiertos más recientemente es que la ‘chela’ es buena para los huesos gracias a uno de sus componentes. Te contamos más al respecto.

¿Por qué la cerveza es buena para los huesos?

Investigadores de la Universidad de California, en Davis, encontraron que la cerveza es buena para la salud ósea ya que posee silicio, un mineral que se ha demostrado en más de una ocasión que aporta beneficios para los huesos.

De acuerdo con Charles Bamforth, investigador que coordinó dicho estudio, dijo que “Hasta ahora, los factores de la producción de cerveza que influyen en los niveles de silicio en ésta no habían sido extensamente estudiados”, por lo que decidió tomar las riendas del asunto y hacer un análisis al respecto.

Los investigadores indicaron que realizaron un análisis con 100 marcas de cervezas distintas provenientes de diversos países, y llegaron a la conclusión de que la cerveza tiene aproximadamente 29 miligramos de silicio por litro; un intervalo entre 6.4 y 56 miligramos dependo de la marca.

Según información publicada por el Journal of the Science of Food and Agriculture, “especialmente las cervezas claras -que se producen por la malta clara y los lúpulos- contienen un concentrado nivel de silicio, capaz de frenar la pérdida de masa ósea”. Además, advierte que: “Si no se le pone remedio a esto -el adelgazamiento óseo-, este conducirá pequeñas fracturas”.

Así que ya lo sabes... si quieres aportar silicio a tu dieta, un consumo moderado y responsable de cerveza puede ser la opción; recuerda, nada con exceso.