El indoor cycling tiene algunos beneficios, como mejorar la resistencia y el estado de ánimo. Te compartimos a qué se debe. (Foto: Unsplash / Imagen generada con IA Gemini).

Música norteña que, aunque no estés dolido, te hace cantar fuerte; un buen ambiente que invita a hacerte amigo de quien está a tu lado y gritos de emoción que animan a bailar: Es una experiencia que ya no solo se vive en el antro, ahora también la puedes disfrutar sobre una bicicleta con el indoor cycling.

Una clase de alta intensidad que transforma gimnasios y rooftops en ‘antros fit’, donde puedes cambiar los mojitos, las micheladas y otros tragos por el preentreno, un licuado con proteína o agua para mantenerte hidratado.

Una actividad tan divertida como surrealista que, aunque puede parecer sencilla, tiene un impacto positivo en la salud y, como cualquier otro ejercicio, requiere comenzar con poca intensidad, hacer intervalos y tener paciencia.

¿Qué es el indoor cycling y por qué hacerlo?

GoodRx, portal especializado en salud, explica que el indoor cycling, también conocido como spinning, es una clase grupal de fitness de alta intensidad en la que un coach te guía para realizar un entrenamiento dinámico sobre una bicicleta.

¡Ojo! No solo se trata de pedalear rápido, hay un aspecto que hace que este ejercicio sea completamente diferente a tomar una bicicleta y salir a recorrer la ciudad: la música que se utiliza de fondo y que marca el ritmo para pedalear.

“Es al ritmo de la música, te la pasas muy bien, es como si estuvieras bailando arriba de una bici”, comenta el coach Germán Ruiz Flores, especializado en indoor cycling y entrenamiento funcional, mejor conocido como ‘El Azote de Dios’, en entrevista con El Financiero.

El experto indica que esta práctica puede ser mucho más amena que hacer ciclismo; además, tiene una ventaja enorme: Lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa o en el gimnasio, ya que se practica en una bicicleta estática.

“Yo creo que la diferencia (con el ciclismo tradicional) es que es muy divertido, no necesitas salir, se puede hacer en tu casa y en lugares cerrados”, indica el coach ‘Azote’, quien señala que lo ideal es comenzar poco a poco.

GoodRx añade que, además de ser una actividad segura cuando se practica correctamente, el indoor cycling puede aportar beneficios a la salud, como mejorar la condición física, fortalecer los músculos y favorecer el estado de ánimo. Esto último se relaciona con la música animada y el acompañamiento durante las clases.

¿Cómo iniciar en el indoor cycling? Esto dice un coach

Si no sueles hacer demasiado ejercicio, la recomendación es probar con un entrenamiento ligero al inicio y evitar pedalear de pie sobre la bicicleta estática, como se suele hacer en niveles más avanzados.

“Mi consejo es que lo rueden sentados. Deben buscar el beat, cómo conectar las piernas con el beat desde tu asiento, aunque sientas que está más aburrido y te quieras parar”, indica el coach ‘Azote’.

Suzy McCulloch, instructora de spinning de Columbia, agrega en entrevista con The New York Times que también debes buscar la resistencia que más funcione para ti: “Debes sentir que te exige, pero que tienes el control”, indica.

Germán Ruiz Flores añade para El Financiero que, una vez que domines pedalear al ritmo de la música y encuentres la resistencia adecuada, puedes pararte poco a poco: “Ya que le agarres la onda sentado, intenta levantarte del asiento y rodar arriba”.

Suzy McCulloch explica que lo ideal es hacerlo por intervalos: Sentarse un minuto y pararse sobre la bicicleta otro minuto. Esta repetición se puede realizar cinco veces.

El indoor cycling se puede realizar en casa o en el gimnasio. (Foto: Unsplash)

Cuando estés de pie, uno de los puntos que más hay que cuidar es la postura para evitar lesiones en la espalda, de acuerdo con el coach ‘Azote’: “Siempre hay que apretar el abdomen, estar derechitos, barbilla arriba, cadera hacia atrás y tus rodillas no deben estar abiertas”, indica.

Healthline propone que los principiantes inicien con un entrenamiento de 25 a 35 minutos. Los primeros minutos serán de intensidad baja y luego esta puede aumentar de la siguiente manera:

Intensidad media: 5 minutos.

Alta intensidad: 1-2 minutos.

Intensidad media: 5 minutos.

Alta intensidad: 1-2 minutos.

Intensidad media: 5 minutos.

Baja intensidad: 5 minutos.

Aunque lo ideal es seguir las instrucciones de tu coach, así como las indicaciones sobre la intensidad y el ajuste de la resistencia.

¿Cómo ajustar la bicicleta para el indoor cycling?

Además de tener una posición adecuada, el ajuste de tu bicicleta estática es muy importante. Cada parte debe tener cierta altura y distancia, ya que esto te permitirá realizar el ejercicio correctamente y evitar lesiones.

Los consejos del coach Azote y Suzy McCulloch son los siguientes:

El asiento: Debe estar a la altura de tu cadera. Si eres alto, colócalo hacia atrás.

Debe estar a la altura de tu cadera. Si eres alto, colócalo hacia atrás. El manubrio: Colócalo a la altura del asiento o ligeramente más arriba. Para encontrar la distancia correcta, párate a un lado del asiento de la bicicleta, coloca tu codo a la altura de este y estira el antebrazo. Las yemas de los dedos apenas deben tocar el manubrio.

Un truco de McCulloch para saber si tienes bien ajustada tu bicicleta es que, al hacer el ejercicio, puedas “soltar las manos de la bicicleta y seguir pedaleando”.

El indoor cycling se suele hacer en clases grupales. (Foto: Pexels)

¡No te sobreexijas! ¿Qué debes tomar en cuenta al hacer indoor cycling?

Healthline, portal especializado en salud, añade que, en caso de tener dudas sobre cómo ajustar la bicicleta o si tu postura es correcta, preguntes a los coaches para que puedan orientarte.

Si experimentas molestias o dolor mientras estás arriba de la bicicleta, puedes parar, tomar un descanso y luego seguir; sin embargo, no debes exigirte más de lo que puedes resistir, agrega la publicación.

“No te esfuerces más allá de tus límites, especialmente al practicar ciclismo en grupo. No te sientas obligado a seguir el ritmo del grupo. Exigirte demasiado puede ser peligroso, sobre todo si eres principiante”.