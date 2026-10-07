‘Mejor no regreses’: Miniso despide a gerente tras presuntas amenazas a influencer

Max Cintio comentó que ya se encuentra en contacto con los abogados de Miniso; sin embargo, afirmó que se siente en peligro. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

La cadena de tiendas Miniso despidió al gerente de una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que fuera señalado por presuntamente maltratar y discriminar al creador de contenido Max Cintio.

El influencer denunció la situación a través de un video que compartió en TikTok, donde afirmó que incluso el entonces gerente de la tienda presuntamente lo amenazó de muerte si regresaba a la sucursal.

¿Qué pasó con el gerente de Miniso señalado por Max Cintio?

De acuerdo con el relato del creador de contenido, el primer incidente ocurrió cuando acudió a comprar un juguete de caja sorpresa y toallitas antibacteriales. Al preguntar por el precio de un producto que no tenía etiqueta visible, aseguró que un empleado que hablaba por teléfono lo atendió con desdén.

Al retirarse, Max Cintio afirmó haber visto al gerente pronunciar con los labios un insulto homofóbico. Por ello, decidió tomarle una fotografía, según explicó, como medida de seguridad. El creador señaló además que es cliente frecuente de la sucursal y que posteriormente realizó una compra de alrededor de 3 mil pesos sin inconvenientes.

Días después, regresó al establecimiento y, según su testimonio, el mismo gerente comenzó a seguirlo por los pasillos mientras revisaba productos. Ante la situación, decidió dejar la mercancía en la caja y salir de la tienda.

Cuando intentó retirarse, Max Cintio aseguró que el gerente se colocó frente a él y volvió a dirigirle el insulto. El creador relató que el empleado se acercó de manera agresiva y que otro trabajador tuvo que contenerlo.

Ya en la calle, afirmó que el gerente hizo ademanes como si fuera a golpearlo y le advirtió que más le valía no regresar al establecimiento. El influencer respondió que no volvería, pero que haría público lo sucedido.

El creador también explicó que difundió la fotografía del gerente por seguridad y sostuvo que el problema no se limita a la orientación sexual. “Te pueden discriminar por tu color de piel, tu posición social o tu forma de vestir”, afirmó.

¿Qué dijo Miniso sobre el caso y por qué despidió al gerente?

Miniso México publicó un comunicado en el que informó que se puso en contacto con Max para escucharlo, brindarle acompañamiento y dar seguimiento puntual a lo ocurrido.

La empresa señaló que la situación fue escalada internamente y que, conforme a sus protocolos y procedimientos, Juan “N”, quien se desempeñaba como gerente de tienda, “ha sido desvinculado de la empresa”.

La cadena también marcó distancia con las conductas denunciadas y afirmó que aquellas que vulneren la dignidad, integridad o seguridad de cualquier persona no representan los valores que promueve.

Además, Miniso aseguró que continuará dando seguimiento al caso con la seriedad y responsabilidad que requiere. La empresa reiteró su compromiso de mantener sus tiendas como espacios seguros, respetuosos e inclusivos para todas las personas.

La sucursal señalada se encuentra sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, debajo de la Torre Latinoamericana.

¿Qué dijo Max Cintio tras el comunicado de Miniso?

El creador de contenido confirmó que ya se encuentra en contacto con los abogados de la tienda y el área de Recursos Humanos; sin embargo, la denuncia que interpuso contra el exempleado de la sucursal sigue en curso.

“Ya fui a los lugares que tenía que ir, por todos los medios voy a hacer lo que sea porque obviamente mi integridad corre peligro”, comentó. Ante las posibles acciones que puede tomar el exgerente de la tienda, el influencer añadió: “Si me llegara a pasar algo, lo hago completamente responsable”.

Maxi también dijo que no se quedará callado ante abusos de este tipo, en especial porque, tras hacer pública su denuncia, recibió mensajes de extrabajadores de la misma tienda, quienes le compartieron las malas experiencias que tuvieron con el exgerente.

Ante este panorama, Max Cintio comentó que no se quedará tranquilo y llegará hasta las últimas consecuencias.