Así estará el climo en Toluca este viernes 20 de noviembre.

El municipio de Toluca, en el Estado de México, se prepara para un viernes 20 de noviembre con condiciones climáticas estables. Se anticipa un día poco nuboso y temperaturas frescas, ideales para diversas actividades al aire libre en la capital mexiquense. La jornada transcurrirá sin riesgo de precipitaciones.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca este viernes 20 de noviembre?

Para mañana, viernes 20 de noviembre, los habitantes de Toluca verán una temperatura matutina de 12.4°C. La temperatura mínima descenderá hasta los 4.0°C en las primeras horas, lo que sugiere un amanecer frío y la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá, alcanzando una temperatura máxima de 19.0°C. Esta variación térmica entre el día y la noche es característica de la región del Valle de Toluca, ofreciendo un ambiente templado hacia el mediodía y la tarde. Las condiciones atmosféricas serán agradables.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá probabilidad de precipitación en Toluca mañana viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado una probabilidad de precipitación del 0% para el viernes 20 de noviembre en Toluca. Esto asegura una jornada completamente seca, sin esperanzas de lluvia, ideal para planificar actividades sin interrupciones por aguaceros.

Respecto al viento, se prevé una velocidad del viento ligera, de solo 3.0 km/h. Esta calma atmosférica contribuirá a que la sensación térmica se asemeje a las temperaturas reales, sin ráfagas que incrementen la percepción de frío o afecten la visibilidad en las vialidades.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

El pronóstico extendido para Toluca muestra estabilidad. Aquí los detalles:

Viernes 20 de noviembre: Máx 19°C, Mín 4°C, Poco nuboso, viento 3 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máx 18°C, Mín 5°C, Cielo nublado, viento 4 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máx 19°C, Mín 6°C, Cielo nublado, viento 3 km/h.

El fin de semana en Toluca mantendrá temperaturas frescas por las mañanas y templadas durante el día. Aunque el cielo pasará de poco nuboso a nublado el sábado y domingo, la probabilidad de precipitación seguirá siendo nula. El pronóstico extendido sugiere un ambiente estable.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Toluca este fin de semana?

El pronóstico extendido para Toluca muestra estabilidad. Aquí los detalles:

Viernes 20 de noviembre: Máx 19°C, Mín 4°C, Poco nuboso, viento 3 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máx 18°C, Mín 5°C, Cielo nublado, viento 4 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máx 19°C, Mín 6°C, Cielo nublado, viento 3 km/h.

El fin de semana en Toluca mantendrá temperaturas frescas por las mañanas y templadas durante el día. Aunque el cielo pasará de poco nuboso a nublado el sábado y domingo, la probabilidad de precipitación seguirá siendo nula. El pronóstico extendido sugiere un ambiente estable.

¿Qué recomendaciones de salud se deben considerar en Toluca?

Ante las temperaturas mínimas de 4.0°C en la madrugada y las máximas de 19.0°C, se recomienda a los toluqueños usar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras y últimas horas del día. Es importante protegerse del frío para evitar problemas de salud relacionados con las bajas temperaturas.

Aunque no se anticipan lluvias, la exposición a cambios bruscos de temperatura puede afectar la salud. Se sugiere mantenerse hidratado y prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las fluctuaciones. Estas recomendaciones de salud son clave para el bienestar.

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