El clima en la Península de Yucatán para el viernes 20 de noviembre mostrará temperaturas variadas, con mínimas de 17°C y máximas de hasta 34°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que un canal de baja presión y una vaguada en niveles altos influirán en la región, con cielos poco nubosos en la mayoría de sus ciudades.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán este viernes?

Para Mérida, Yucatán, se espera una temperatura mínima de 17.3°C y una máxima de 34.0°C. Los vientos soplarán a 6 km/h bajo un cielo medio nublado. En sus municipios cercanos, como el propio Mérida, se anticipan rangos térmicos de 17°C a 34°C, marcando un día caluroso en la capital.

Las ciudades de Quintana Roo tendrán un clima ligeramente distinto. Cancún anticipa una mínima de 21.7°C y una máxima de 28.3°C, con vientos de 7 km/h y cielo despejado. Tulum, por su parte, espera temperaturas de 19.7°C a 30.0°C, con vientos de 5 km/h. Sus municipios mantendrán rangos similares.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la Península este viernes?

Para Playa del Carmen, se esperan temperaturas entre 19.7°C y 29.3°C, con vientos de 5 km/h y cielo despejado. Sus municipios, como el propio Playa del Carmen, tendrán rangos de 19°C a 30°C. La probabilidad de lluvia es baja.

En Chetumal, capital de Quintana Roo, se registrará una mínima de 21.7°C y máxima de 28.3°C, con vientos de 7 km/h y cielo poco nuboso. En general, la Península de Yucatán disfrutará de condiciones climáticas estables con vientos ligeros.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán este fin de semana?

El frente número 6, junto a un canal de baja presión y una vaguada, hará que haya lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, con chubascos en Yucatán. Un evento de ‘Norte’ con vientos de hasta 80 km/h afectará el istmo de Tehuantepec, pero sin impacto significativo en la Península de Yucatán.

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 33°C, mínima de 17°C, poco nuboso, viento de 5 km/h.

Sábado 21 de noviembre: Máxima de 34°C, mínima de 17°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 22 de noviembre: Máxima de 35°C, mínima de 18°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

La tendencia para los próximos días muestra un aumento gradual en las temperaturas máximas en la Península de Yucatán, llegando a los 35°C para el domingo.

Las mínimas se mantendrán estables, entre 17°C y 18°C. El cielo estará de poco nuboso a medio nublado, sin alta probabilidad de lluvias significativas.

Con las temperaturas elevadas, especialmente en Mérida, es fundamental tomar precauciones. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo suficiente agua durante el día.

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es crucial para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

¿Afectará el clima las actividades en la Península de Yucatán?

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son medidas esenciales. Si planea realizar actividades al aire libre, se sugiere hacerlo temprano por la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más frescas. Es importante estar atento a cualquier señal de malestar relacionado con el calor.

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