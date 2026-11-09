Miguel Ángel Almaraz aprovechó un descuido: ¿Cómo escapó el alcalde de Río Bravo de sus secuestradores?

El alcalde de Río Bravo aseguró que durante toda la noche huyó de sus captores. (Gabinete de Seguridad)

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, confirmó que escapó al aprovechar un descuido de sus secuestradores luego de que fue reportado como desaparecido durante el fin de semana.

“Estaba resguardado en un potrero y de repente se salieron de ahí, brincamos la cerca y corrimos una hora sin parar. Luego deambulamos toda la noche 80 kilómetros”, dijo el edil en entrevista con medios de comunicación.

Almaraz aseguró que se siente bien a pesar de la mala experiencia y que no tiene golpes o algún tipo de lesión.

“Nada de eso, pero sustos terribles sí”, agregó el funcionario, quien dijo que durante toda la noche caminó para evadir a sus captores.

Así fue localizado el alcalde de Río Bravo

Miguel Ángel Almaraz fue localizado por el Gabinete de Seguridad en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, que se llevó a cabo el operativo para dar con el edil.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció a los gobiernos de dichos estados. En el operativo de búsqueda participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Además del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades.

La Secretaría de Seguridad informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, el secuestro ocurrió sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, cuando viajaba desde San Luis Potosí, en un tramo carretero de Zacatecas.

¿Qué sabemos sobre el secuestro de Miguel Ángel Almaraz, edil de Río Bravo?

Según el testimonio de una de las personas afectadas, quienes presuntamente fueron abandonadas sobre la carretera, posteriormente llegaron al municipio potosino de Cedral, donde solicitaron ayuda a las autoridades.

Tras conocer lo ocurrido, la Guardia Civil Estatal (GCE) desplegó un operativo de seguridad en la zona limítrofe y estableció coordinación con las autoridades zacatecanas y las instancias correspondientes para la localización de personas.

La información oficial precisó así el lugar donde habrían ocurrido los hechos, luego de que durante las primeras horas de difusión del caso circularan reportes que situaban el plagio en Real de Catorce, San Luis Potosí.

La Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí informó que recibió el reporte después de que algunas de las personas que acompañaban al presidente municipal fueran abandonadas sobre la carretera y lograran llegar hasta Cedral, donde solicitaron auxilio.

*Con información de Quadratín y Perla Reséndez